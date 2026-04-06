Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Baču uhapsili su V. S. (50) i A. S. (53) iz okoline ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Pretresom kuće osumnjičenih, policija je pronašla 629 semenki kanabisa i 759 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci - navodi se u saopštenju PU Novi Sad.

Određeno im je zadržavanje do 48 sati i oni su privedeni, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Još jedna akcija

Takođe, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju uhapsili su M. F. (49) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Osumnjičena je, prilikom kontrole, isključena iz saobraćaja, jer je utvrđeno da je vozila automobil pod uticajem kokaina, zbog čega je protiv nje podneta i odgovarajuća prekršajna prijava.

Nakon toga, pretresom njene kuće, policija je pronašla oko 70 grama marihuane i vagu za precizno merenje.