Dete iz sela Kulpin kod Bačkog Petrovca na koje se pre tri dana obrušio šut u dvorištu porodične kuće u kojoj živi, pregledano je istog dana i kako saznaje Kurir, na svu sreću, ubrzo je pušten iz bolnice.

Drama se odigrala, podsetimo, 3. aprila kada se na dete obrušio šut, ali srećom, završilo se sa srećnim ishodom. 

Hitna pomoć koja je prvobitno intervenisala, pružila je neophodnu prvu pomoć, a drama je završena bez ozbiljnih posledica.

- Dečak je odmah prevezen u Dečju bolnicu u Novom Sadu, pregledan je gde je utvđeno da nije pretrpeo ni jednu povredu i da je na svu sreću u potpunosti dobro. Nakon toga, ubrzo je pušten kući - kaže izvor Kurira. 

