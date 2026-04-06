Slušaj vest

Znaš buraz, ja moram da zaustavim napada, nemam izbora. Gađaju me slinavci zoljom, jedno delo nemaju u životu. Mator sam ja konj da se deca sprdaju sa mnom. To je jedini način, da ga rešim, da se ostali razbeže.Moram da skinem glavu zmiji, inače ništa, buraz!

Ovo su, prema navodima optužnice Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, poruke koje je slao Nikola Živanović (47), organizator kriminalne grupe koja se tereti za ubistvo Zorana Uskokovića, zvanog Mali Skole, 29. januara 2021. Kako se navodi, Živanović je ubistvo Uskokovića naručio iz osvete, jer je sumnjao da on stoji iza bombaških napada na njegov kafić "Ćošak" u Vukasovićevoj ulici u Rakovici, dok mu je supruga bila u stanu u blizini.

- Brate, bacili mi bombu na lokal. Maja ustala odmah, sredila sve, staklo, da ne vide komšije. Lokal radi, zapušili rupe, onako u dva, tri sata su našminkali lokal da se ne vidi šta je, kao renoviramo - žalio se, kako tvrdi tužilaštvo, Živanović preko Skaja, posle prvog bombaškog napada 8. oktobra 2020. godine.

1/11 Vidi galeriju Zoran Uskoković Skole Foto: Facebook, Ana Paunković, Marko Karović, Printscreen/Europol

Kako se navodi, posle drugog napada, saznao je da iza svega stoji Mali Skole, sin žestokog momka iz devedesetih, Zorana Uskokovića Skoleta, kog su pripadnici zemunskog klana ubili 2000. godine.

- Taj dan kad je bila ekslozija, kako se zove, totalno kao krimi gas, kao on je organizator, Skoletov sin, kao pokupio tu kince sa Miljakovca, ove neke s Košutnjaka, podelio kraj ovo ono. Kunem ti se, ja njih gotivim sve, tebra, ja bih njih pogurao, meni trebaju dileje barate, ovi sad što skupljaju kiriju po kraju, to su indijanci. Razumeš buraz, napali me ko "škaljarci", kunem ti se u tri dana i bomba i pucnjava - navodno šalje u glasovnoj poruci i dodaje kako je saznao ko je naručio bombaški napad:

- Došao mali što se druži s njim, sve mi je ispirčao, kaže vikali: "Al je grmelo kod Živketa", a Skole kaže: "Grmeće jer je kriza".

Potom u jednoj od poruka konstatuju da su popularne serije uticale da se "klinci pokvare".

Veče uoči zločina, Živanović je navodno napisao: "Večeras mora da umre".

- Uradićemo to, pa makar naučio da letim. Ovi se rokaju po tržnom centru, a mi da ne možemo u našem kraju - navodno piše u poruci.

Miloš Krstić, koji je označen kao direktni izvršilac kog je angažovao Živanović, kako se navodi, nabavio je mantil, silikonsku masku, štap, obuću nekoliko broja veću i kobnog dana, maskiran u starca, čekao da se pojavio Uskoković ispred zgrade. Kada je naišao, prišao mu je, a Uskoković koji je držao telefon u ruci, propustio je "starca" da prođe. Međutim, prema optužnici, Krstić mu je ispalio prvi hitac u glavu, a kada je pao, i drugi.

Posle zločina, Krstić je, navodno, poslao poruku: "Mnogo sam jak".

- On nas zatvorio na par meseci, a mi njega za stalno, dva metra pod zemlju - napisao je, navodno, u drugoj poruci.

Mesto zločina Foto: Printscreen Facebook, Kurir

Narednog dana, Živanović je, prema tvrdnjama tužilaštva, preko Skaja poslao poruku "da nikad lepši dan usred zime".

- Našli ga posle sedam sati, prehladio se sto posto, ležao celu noć na betonu. Jedan u čelo, jedan u potiljak, tebra, sa pola metra. A mislio da je kriminalac - napisao je navodni naručilac zločina i dodao:

- Niko ne sme sa mojom familijom da se zaj..ava. Nije znao šta ga je snašlo. Aj da vidim sledećeg majmuna!

Drugog sagovornika je, takođe, obavestio da je Mali Skole ubijen zbog bombaških napada na njegov loka.

- Ode bombaš bro. Je..m li im mamu, gađaju žene zoljama. Kaput, šubara, silikonac od 30 evra i štap. Idemooo ,deka iz pakla. Oni misle da ću se ja gađam bombama - piše navodno Živanović, na šta mu sagovornik odgovara pošto preko poruka dele snimak ubistva:

- Starac Fočo, haahaha. Klasičan tigar penzioner.

Inače, u danima posle zločina, pratili su medije i izveštavanje o zločinu, ali i sumnjama istražitelja. Verovali su da ne postoji mogućnost da im policija uđe u trag, a Živanović je najavljivao nove zločine: