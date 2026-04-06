Gradski autobus na liniji 1, prema Niškoj Banji srušio je stanicu u naselju Trošarina jutros oko 7.30 časova. Srećom, nema teže povređenih u ovom udesu, iako je situacija prilikom udarca autobusa u stanicu bila dramatična.

Tinejdžer star 17 godina iz Niša zadobio je povredu glave i prevezen je u Univerzitetski klinički centar u Nišu radi dalje dijagnostike i lečenja, a lekarska pomoć je na licu mesta pružena i vozaču (56) autobusa koji je pretpeo veliki stres.

- Primili smo poziv u 7.32 časa zbog jedne povređene osobe na autobuskom stajalištu. Reč je o mladiću rođenom 2009. godine koji je zadobio kontuzionu povredu glave prilikom skoka da bi izbegao udar autobusa. Njega nije udario autobus, već je prilikom skoka udario u neku šipku koja je bila iznad njegove glave. To u momentu pregleda nije bila ozbiljna povreda, ali je svakako odvezen u UKC Niš na dalju dijagnostiku - kaže dr Verica Božić, načelnica operativne smene u Hitnoj pomoći u Nišu i naglašava da je na licu mesta pregledan i vozač autobusa, star 56 godina, koji nije vožen u UKC na dalju dijagnostiku.

Autobus uleteo u stajalište u Nišu

- Vozač autobusa bio je jako uznemiren. On je imao hipertenziju, bio je pregledan i zbrinut je terapijski zbog stresa koji je doživeo - kaže dr Božić.

Kako je potvrđeno u UKC Niš, povređenom mladiću je hirurški zbrinuta posekotina na glavi pa je, nakon dodatne dijagnostike, pušten kući.

Očevici udesa kažu da je sreća što je dosta mlađih ljudi bilo na autobuskom stajalištu u momentu naletanja autobusa, pa su uspeli da brzo reaguju i odskoče u stranu, čime je izbegnuta tragedija. Po rečima očevidaca, čuo se jak udarac nakon čega su ljudi počeli da beže.

- Čula sam samo da je puklo jako i nakon toga istrčala i videla ljude kako beže! Ubrzo je došla jedna hitna pomoć, otišla je pod rotacijom. Nadam se da su svi dobro, bilo je strašno - opisala je dramatične trenutke radnica jedne prodavnice u blizini mesta gde je jutros autobus udario u autobusko stajalište u Nišu.

Prema rečima svedoka, nakon uletanja autobusa na stajalište, ljudi su počeli da trče na sve strane.

- Bilo je mnogo ljudi i u autobusu i na stajalištu. Izašla sam iz radnje i videla vozača, stariji je čovek u pitanju, bio je vidno uznemiren - kaže druga radnica.