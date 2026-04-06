Branilac Vladimira Babića, bivšeg muža manekenke Sandre Obradović, koji je optužen da je bio član kriminalne grupe koja je 29. januara 2021. u Borskoj ulici u Rakovici ubila Zorana Uskokovića, zvanog Mali Skole, dostavio je danas Specijalnom sudu molbu da sud dozvoli da u pritvoru s nanogicom boravi na drugoj adresi i otkrio da je to adresa na kojoj je stan iznajmila Sandra Obradović.

Advokat je sudu dostavio vlasnički list, kao i ugovor koji je Sandra Obradović zaključila sa vlasnikom, ali je sudija Stojan Petrović naveo da to nije dovoljno i da za sada Babić ostaje na istoj adresi.

- Vlasnički list nije dovoljan. Potrebna je i saglasnost vlasnika stana iako imamo dokumentovano da je Sandra Obradović zaključila ugovor sa vlasnikom stana - rekao je predsednik veća Stojan Petrović.

Međutim, niko u sudnici danas nije objasnio da li bivši supružnici nameravaju da ponovo žive zajedno, ili je Sandra Obradović samo iznajmila stan za nekadašnjeg supruga.

Podsetimo, Babić je uhapšen u oktobru 2024. i u pritvoru, koji mu je zamenjen kućnim pritvorom s nanogicom, je bio do pre oko dva meseca.

Babić je javnosti postao poznat u maju 2020. kada ga je manekenka optužila za nasilje u porodici. Tada je otkrila u izjavama za medije da njen bivši suprug "ima krivični dosije i da ga se plaši". Babić je tada demantovao njene optužbe da je tukao, tvrdeći da ona ima problem sa alkoholom.

Protiv Sandre Obradović je tada podneta prekršajna prijava za remećenje javnog reda i mira.

- Nasilje nada mnom počelo je dok sam bila u drugom stanju, kada sam više puta završavala u bolnici Narodni front i moglo je da se desi da se prevremeno porodim. Moja trudnoća bila je rizična zbog udaraca koje sam dobijala skoro svakodnevno, kao i samog stresa, ali sam zbog straha o tome tada ćutala. Možda će neko reći da sam naivna, ali sam tada verovala da će se nakon porođaja neke stvari smiriti i promeniti, ali je postalo čak i gore, do granice nepodnošljivog - ispričala je tada manekenka za Kurir i dodala:

- On je, nažalost vrlo moćan u ovom gradu, pa reči i pretnje koje mi je svakodnevno izgovarao nisu bile ni malo naivne i ulivale su mi ozbiljan strah. Osim što me je vređao, ponižavao, omalovažavao, govorio je da će mi oduzeti dete, da će me ubiti - rekla je tadad Sandra Obradović.

Sandra Obradović (40) proslavila se učešćem u rijalitiju "Farma" gde je ušla kao manekenka, a nakon toga se kratko oprobala i kao voditeljka "Pinka", ali je ubrzo shvatila da to nije profesija za nju

Inače, Babić je, pre hapšenja zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Malog Skoleta, bio osuđen i na pet godina i tri meseca zatvora zbog šverca kokaina iz Holandije. Zbog tog krivičnog dela bio je hapšen u februaru 2016. i kod njega je tada navodno na graničnom prelazu Horgoš pronađeno skoro dva kilograma kokaina, čija je vrednost bila procenjega na 12 miliona dolara.

Pred Specijalnim sudom u Beogradu, podsetimo, na početku suđenja negirao je da je bio pripadnik kriminalne grupe i da nije kriv za ubistvo Malog Skoleta.

- Primio sam i razumeo optužnicu. Nisam kriv, nisam izvršio ni jedno krivično delo, nisam član kriminalne grupe niti sam znao da postoji kriminalna grupa. Ono što je sigurno je da nikada nisam postupao po nečijim nalozima. Ove ljude, optužene, ne poznajem, prvi put sam ih video ovde. Pokojnog oštećenog nisam poznavao, niti sam znao da će biti ubijen. Odgovorno tvrdim da mi niko nikada nije rekao da će biti izvršeno ubistvo, da će se zbog neke osvete desiti ubistvo, niko mi nije tražio nikakvu pomoć. Nikakva saznanja o ubistvu Uskokovića nisam imao - rekao je Babić u sudnici, tvrdeći da nije koristio ni telefon sa Skaj aplikacijom i ponovio da "nema od čega da se brani".

Optužnicom, po kojoj mu se sudi, podsetimo, kao organizator kriminalne grupe označen je Nikola Živanović, Miloš Krstić kog tužilaštvo tereti da je kobnog dana maskiran u starca ubio Uskokovića u blizini zgrade u kojoj je živeo, kao i Aleksa Dimitrov, inače fudbaler u jednom lokalnom beogradskom klubu. Okrivljeni Aleksandar Mitrović nalazi se u bekstvu i za njim je raspisana poternica.

Zoran Uskoković, Mali Skole, podsetimo, ubijen na način koji do tada nije viđen na beogradskim ulicama. Prema navodima optužnice Miloš Krstić sačekao ga je u blizini zgrade u kojoj je živeo i kada ga je video da nailazi, krenuo je ka njemu i pucao mu u glavu.

Ono što je u prvom trenutku zbunilo istražitelje, jeste snimak sa sigurnosnih kamera, na kom se vidi kako Uskoković izlazi iz svog automobila i da mu u susret dolazi starac sa štapom, kog Uskoković propušta, ali on vadi pištolj i puca u njega.

- Tokom istrage utvrđeno je da nije reč o starcu, već da je ubica imao ne samo masku starijeg čoveka na licu, već i garderobu prilagođenu starijem čoveku, imao je štap, šubaru, kaput, ali i hod kojim je odglumio starca - otkrio je izvor.