Srbija je danas Crnoj Gori izručila Marjana Vujačića.

On će, nakon što je Viši sud u Vranju odobrio zahtev njegovih advokata, kaznu zatvora od 14 godina za ubistvo Jugoslava Cvetanovića nastaviti da služi u crnogorskom zatvoru.

Vujačić se u Crnoj Gori tereti za ubistva Veselina Kalezića i Mila Ilića, kao i dva krivična dela nedozvoljeno držanje oružja.

Vujačić je prema navodima istrage povezan sa "škaljarskim" klanom.

NCB Interpol Podgorica je danas, uz podršku Posebne jedinice policije, izvršio transfer - ekstradiciju Marjana Vujačića (41), rođenog u Podgorici (državljanin Crne Gore), navodi se u saopštenju Uprave policije Crne Gore i dodaje se:

"Vujačić je osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 14 godina i četiri meseca pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici od 22.12.2025. godine, zbog izvršenih krivičnih dela ubistvo, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprave.

Ovom presudom Višeg suda u Podgorici priznata je presuda Višeg suda u Vranju od 19.03.2024. godine, koja je izrečena Vujačiću zbog navedenih krivičnih dela počinjenih na teritoriji Republike Srbije. Takođe, istom presudom su, u pogledu odluke o kazni, preinačene presude Višeg suda u Novom Sadu — Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije od 10.12.2020. godine i presuda Višeg suda u Vranju od 02.03.2022.godine, koja je u pogledu pravne kvalifikacije krivičnog dela i odluke o krivičnoj sankciji preinačena presudom Apelacionog suda u Nišu od 24.10.2022. godine.

Osim navedenog, NCB Interpol Podgorica je međunarodnom poternicom potraživao Vujačića, zbog sumnje da je na teritoriji Crne Gore izvršio dva krivična teško ubistvo – krivično delo teško ubistvo na štetu V.K počinjeno 19.11.2018. godine u Podgorici i krivično delo teško ubistvo na štetu M.I. izvršeno 29.04.2019. godine, takođe u Podgorici.