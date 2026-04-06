Slušaj vest

Velika policijska potera je u toku u Novom Sadu. Jedan muškarac je, prema nezvaničnim saznanjima, pištoljem pretio jednom vozaču, nakon čega mu je, navodno, ukrao automobil, a potom tim vozilom počeo da beži od policije.

On se, nezvanično, trenutno kreće iz pravca Novog sada ka Šajkašu, a policija je blokirala pojedine ulaze iz grada.

U toku je potraga za napadačem.