U Novom Sadu traje velika policijska potera za muškarcem koji je ukrao automobil i pretio vozaču pištoljem. Policija blokira ulaze iz grada.
Hronika
POTERA U NOVOM SADU, BLOKIRANI POJEDINI IZLAZI Muškarac ukrao automobil, usledila drama
Velika policijska potera je u toku u Novom Sadu. Jedan muškarac je, prema nezvaničnim saznanjima, pištoljem pretio jednom vozaču, nakon čega mu je, navodno, ukrao automobil, a potom tim vozilom počeo da beži od policije.
On se, nezvanično, trenutno kreće iz pravca Novog sada ka Šajkašu, a policija je blokirala pojedine ulaze iz grada.
U toku je potraga za napadačem.
Kako se saznaje, muškarac je odranije poznat policiji i bio je praćen, a onda je počeo da beži kako bi, prema nezvaničnim informacijama, izbegao hapšenje.
Kurir.rs/Blic
