Slušaj vest

Opasnog škaljarskog ubicu Marjana Vujačića danas je Srbija izručila Crnoj Gori uz velike mere obezbeđenja.

Reč je o surovom plaćenom ubici, koji je u Srbiji osuđen za ubistvo Jugoslava Cvetinovića, u Crnoj Gori se tereti za još dve likvidacije.

Vujačić je Crnoj Gori izručen nakon što je Viši sud u Vranju odobrio zahtev njegovih advokata da kaznu zatvora od 14 godina za ubistvo Jugoslava Cvetanovića nastaviti da služi u crnogorskom zatvoru.

Marjan Vujačić Foto: Privatna Arhiva

Vujačiću se ponovo sudi pred podgoričkim Višim sudom za ubistva Veselina Kalezića i Mila Ilića, nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu podgoričkog Višeg suda. Ova dva ubistva izvršena su u Podgorici.

On je prvo bio osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina zbog te dve likvidacije, stvaranja kriminalne organizacije i nedozvoljenog držanja oružja. Prvostepenu presudu izreklo je krivično veće kojim je predsedavala sutkinja Vesna Pean, u martu 2022.

Milo Ilić i ubica Foto: Printscreen Facebook, Printscreen YouTube

Podsetimo, Milo Ilić ubijen je 30. aprila 2019. nakon što je u blizini Autobuske stanice u Podgorici izašao iz kladionice i krenuo ka svom automobilu. Kamere su tada snimile osobu sa kačketom, za koju se sumnja da je da usmrtio Ilića sa 13 hitaca.

Veselin Kalezić Foto: Privatna Arhiva

Veselin Kalezić ubijen je 19. novembra 2018. u podgoričkom naselju Stari aerodrom ispred kafića "Level". U njega je ispaljeno deset hitaca. On je odmah nakon pucnjave podlegao povredama. Nedugo posle toga policajci su u zetskom selu Botun pronašli zapaljeno vozilo, korišćeno za izvršenje ubistva. I dok je Vujačić važio za jednog od glavnih pucača "škaljaraca", Kalezić je bio blizak "kavačkom klanu", to jest bio je vođa podgoričkog ogranka. Nesumnjivo je likvidacija Kalezića predstavljala nastavak rata "škaljaraca" i "kavčana".

Vujačić je uhapšen 12. juna 2019. godine u Novom Sadu zbog sumnje da je 2017. godine u Vranju sa više od 30 hitaca iz vatrenog oružja ubio Jugoslava Cvetanovića. Ubijeni je bio rođeni brat Saše Cvetanovića Pitbula. Vujačić je u ponovljenom prvostepenom postupku pred Višim sudom u Vranju bio osuđen na 30 godina zatvora, a nakon žalbenog postupka kazna mu je prepolovljena.

Danas izvršena ekstradicija Vujačića iz Srbije u Crnu Goru Izvor: Uprava Policije Crne Gore

Vujačić je, kako se navodilo u optužnici, 27. septembra 2017. prišao s leđa Cvetanoviću i iz "škorpiona" u njega ispalio 14 projektila od kojih ga je 10 metaka pogodilo, usled čega je žrtva preminula na licu mesta.