Slušaj vest

Policija u Novom Sadu pokrenula je veliku akciju nakon što je jedan muškarac navodno ukrao automobil sa ulice, preteći vlasniku pištoljem, a potom pobegao.

Osumnjičeni se navodno kreće iz pravca Novog Sada ka Šajkašu, a policija je blokirala pojedine izlaze iz grada.

Kako se vidi na snimcima, policija je raspoređena na više lokacija i u toku je potraga za osumnjičenim, koji je prethodno ukrao vozilo i pobegao.