Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Prokuplju je dana 2.aprila zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo - silovanje u sticaju sa krivičnim delom razbojništvo prema osumnjičenom M.S. (35) iz okoline Merošine, na štetu oštećene A.P. (27) iz Niša, odredilo zadržavanje do 48 časova, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Prokuplju.

Muškarac je od nedavno na slobodi, iza rešetaka je proveo 11 godina.

Na koji način pomoći žrtvama koje su potencijalne mete silovatelja, za emisiju "Crna hronika", koja se emituje na Kurir televiziji, govorili su Biljana Ćulafić - psihoterapeut za traume i Trivun Ivković - bivši upravnik KP doma Sremska Mitrovica.

- Prema određenim procenama, oko 20 odsto pedofila prelazi na direktno seksualno nasilje nad decom, dok se ostali zadržavaju na uzbuđenju putem fotografija i sličnog sadržaja. Međutim, najopasniju grupu predstavljaju tzv. predatori - osobe koje osećaju seksualnu privlačnost i prema odraslima i prema deci - rekla je Ćulafić.

Biljana Ćulafić - psihoterapeut za traume Foto: Kurir Televizija

Najveći rizik su povratnici

Kako Ćulafić ističe, zbog visokog rizika ponavljanja zločina, ključ je u snažnim merama zaštite društva.

- Takvi pojedinci predstavljaju najveći rizik, jer se često ponavlja obrazac ponašanja - onaj ko je jednom počinio zločin nad detetom, vrlo verovatno će ga ponoviti. Zbog toga se smatra da ne postoji trajno "izlečenje" za ovakve devijacije, već je ključ u zaštiti društva. U tom smislu, najefikasnija mera jeste stroga kaznena politika, odnosno zatvorske sankcije koje imaju za cilj da spreče dalje zločine i zaštite decu - objasnila je.

Nekoliko dana pred kraj kazne, kako kaže Ivković, usledio je potez koji je pokazao koliko se opasni obrasci teško menjaju.

- Desetak dana pre isteka kazne od 20 godina, pustio sam ga da ode kući da uzme odelo. Tada sam mu rekao: "Vodi računa šta radiš, nemoj da ti se ponovi isto." Odgovorio je da neće, a bio je izuzetno vešt majstor, zaista vrhunski u svom poslu. Međutim, otišao je u Šabac i na groblju, kod Šabačkog mosta, zatekao stariju ženu koja je oplakivala unuka poginulog u ratu. Prišao joj je, počeo da plače zajedno sa njom, a ona mu je dala da popije koka-kolu - ispričao je Ivković.

Trivun Ivković - bivši upravnik KP doma Sremska Mitrovica Foto: Kurir Televizija

- U jednom trenutku, pokušao je da je napadne sa namerom da je ubije i siluje, ne obraćajući pažnju na to što je na groblju bilo ljudi. Prisutni su reagovali, policija je brzo intervenisala, a on je pokušao da pobegne preko Save, ali je ubrzo uhvaćen i vraćen. Kada sam ga pitao: "Šta sam ti rekao?", odgovorio je: "Upravniče, ubijte me - ja to ne mogu da kontrolišem, jače je od mene" - kaže on.

