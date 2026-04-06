BEGUNAC IZ NOVOG SADA PAO U RUKE POLICIJE, UHAPŠEN BAŠ NA OVOM MESTU Prethodno ukrao kola i pucao, pa ga jake snage ubrzo upkolile
Muškarac koji je tokom potere pucao na policiju u Novom Sadu, uhapšen je kod Mošorina.
U Novom Sadu odigrala se prava drama kada je muškarac starosti oko 40 godina pucao u policiju i dao se u beg.
Naime, došlo je do incidenta tokom policijske potere, kada je na policiju pucano iz vozila koje je pokušalo da izbegne zaustavljanje.
Podsećamo, sve je počelo kada je osumnjičeni, preteći vatrenim oružjem jednom vozaču, oduzeo automobil i dao se u beg.
Begunac se trenutno kreće iz pravca grada ka Šajkašu. Veliki broj policijskih patrola je na terenu, a jake snage su raspoređene i kod naplatne rampe na izlazu iz Novog Sada.
Reč je o licu koje je od ranije dobro poznato organima reda.
Kurir/Telegraf
