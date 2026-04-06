U Novom Sadu odigrala se dramatična policijska potera nakon što je muškarac, star oko 40 godina, pucao na pripadnike policije i pokušao da pobegne.

Incident je započeo kada je osumnjičeni, uz pretnju vatrenim oružjem, oduzeo vozilo jednom građaninu, nakon čega se dao u bekstvo. Tokom potere, iz automobila u pokretu otvorio je vatru na policiju, pokušavajući da izbegne zaustavljanje.

Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni se kretao iz pravca Novog Sada ka Šajkašu, dok je veliki broj policijskih patrola bio angažovan u njegovom lociranju. Pojačane snage bile su raspoređene i kod naplatne rampe na izlazu iz grada.

Muškarac je ubrzo uhapšen u blizini Mošorina. Kako se navodi, reč je o osobi koja je već poznata policiji od ranije.