POGLEDAJTE SNIMAK PRIVOĐENJA BEGUNCA (40) IZ NOVOG SADA NAKON POTERE Jake policijske snage raspoređene po celom gradu
U Novom Sadu odigrala se dramatična policijska potera nakon što je muškarac, star oko 40 godina, pucao na pripadnike policije i pokušao da pobegne.
Incident je započeo kada je osumnjičeni, uz pretnju vatrenim oružjem, oduzeo vozilo jednom građaninu, nakon čega se dao u bekstvo. Tokom potere, iz automobila u pokretu otvorio je vatru na policiju, pokušavajući da izbegne zaustavljanje.
Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni se kretao iz pravca Novog Sada ka Šajkašu, dok je veliki broj policijskih patrola bio angažovan u njegovom lociranju. Pojačane snage bile su raspoređene i kod naplatne rampe na izlazu iz grada.
Muškarac je ubrzo uhapšen u blizini Mošorina. Kako se navodi, reč je o osobi koja je već poznata policiji od ranije.
Pogledajte snimak nakon hapšenja: