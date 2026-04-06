U Novom Sadu odigrala se dramatična policijska potera nakon što je muškarac, star oko 40 godina, pucao na pripadnike policije i pokušao da pobegne.

Incident je započeo kada je osumnjičeni, uz pretnju vatrenim oružjem, oduzeo vozilo jednom građaninu, nakon čega se dao u bekstvo. Tokom potere, iz automobila u pokretu otvorio je vatru na policiju, pokušavajući da izbegne zaustavljanje.

Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni se kretao iz pravca Novog Sada ka Šajkašu, dok je veliki broj policijskih patrola bio angažovan u njegovom lociranju. Pojačane snage bile su raspoređene i kod naplatne rampe na izlazu iz grada.

Muškarac je ubrzo uhapšen u blizini Mošorina. Kako se navodi, reč je o osobi koja je već poznata policiji od ranije.

Pogledajte snimak nakon hapšenja:

Ne propustiteHronikaBEGUNAC IZ NOVOG SADA PAO U RUKE POLICIJE, UHAPŠEN BAŠ NA OVOM MESTU Prethodno ukrao kola i pucao, pa ga jake snage ubrzo opkolile
HronikaBEGUNAC PUCAO NA POLICIJU, NOVI SNIMAK POTERE U NOVOM SADU Jake snage na terenu, opkolili ga na ovom mestu VIDEO
HronikaSNIMAK POTERE U NOVOM SADU, MUŠKARAC POD PRETNJOM PIŠTOLJEM OTEO VOZILO Policija raspoređena na više lokacija (VIDEO)
HronikaPOTERA NA OBRENOVAČKOM PUTU KAO IZ AKCIONOG FILMA: Policija rekla STOJ! Tinejdžer (19) dao gas pa pravo u bankinu, a onda u beg! Evo šta je hteo da sakrije
