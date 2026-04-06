Slušaj vest

Žena iz Srbije, sa Kosova i Metohije, Zoja Oroši (38) pronađena je mrtva, a, kako sumnja, ubio ju je suprug sa kojim već duže vreme ne živi zajedno. Ubistvo je izvršeno šrafcigerom i pištoljem. Istraga je pokazala da je nesrećnoj ženi zadato više uboda šrafcigerom posle čega je u nju ispaljeno više hitaca.

Prema navodima policiјe, telo žrtve je zatečeno sa ubodnim i prostrelnim ranama u predelu glave i gornjeg dela tela. Pištolj je pronađen na mestu zločina, ali ne i šrafciger.

Foto: Facebook

"Sumnja se da je žena trpela jezivo porodično nasilje koje se na kraju završilo tragično kada je sinoć pronađena mrtva u dvorištu porodične kuće u mestu Sos u Donjoj Austriji", pišu austrijski mediji. 

Proces razvoda je bio u toku, a istražitelji u tim narušenim odnosima traže motiv jezivog zločina.

Prema pisanju austrijskog portala Heute, za ubistvo je osumnjičen njen 47-godišnji suprug, koji je ubrzo nakon zločina uhapšen i trenutno se nalazi u pritvoru. Prilikom saslušanja u policiji, osumnjičeni јe davao kontradiktorne izјave.

Foto: Facebook

"Bila јe zaista divna žena", izјavila јe meštanka Sosa koјa јe poznavala žrtvu, navodeći da su njena unuka i ćerka ubiјene išle u isti vrtić.

Oni koji su je poznavali imaju samo reči hvale za Zoju. Radila je u lokalnoj prodavnice i uvek je, kažu komšije, bila srdačna i ljubazna.

Iza Zoje je ostalo četvoro dece.

Ne propustiteHronikaPOGLEDAJTE SNIMAK PRIVOĐENJA BEGUNCA (40) IZ NOVOG SADA NAKON POTERE Jake policijske snage raspoređene po celom gradu
Hapšenje begunca u Novom Sadu
HronikaKO JE PLAĆENI UBICA ŠKALJARACA KOGA JE SRBIJA IZRUČILA CRNOJ GORI? U Vranju ubio Pitbulovog brata, tereti se za 2 brutalne likvidacije kavčana, a u Holandiji...
Vujačić.jpg
HronikaMANEKENKA POMENUTA NA SUĐENJU ZA UBISTVO MALOG SKOLETA: Bivši muž kog je optuživala za nasilje traži da u kućnom pritovru bude kod Sandre Obradović?
screenshot-31.jpg
HronikaDRAMA KOD OBRENOVCA UZRUJALA SRBIJU! Nestala majka s četvoro dece, policija ekspresno reagovala - OTKRIVENA STRAŠNA ISTINA
8fa11cc3-fdd5-422d-8e64-fc86283a4172.jpg