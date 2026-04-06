Na području Policijske uprave u Subotici, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda, od 30. marta do 5. aprila, 2026. godine.

U osam saobraćajnih nezgoda jedna osoba je teže povređena i 12 osoba je lakše povređeno, dok je u dve saobraćajne nezgode pričinjena samo materijalna šteta.

U navedenom periodu, policija je podnela 67 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdata su 904 prekršajna naloga i iz saobraćaja je isključen 41 vozač, od kojih je za 10 vozača određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.