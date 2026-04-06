Dve osobe povređene su u saobraćajnoj nezgodi koja se večeras dogodila na uglu Bulevara oslobođenja i Bulevara cara LazarauNovom Sadu, a jedna osoba je kolima hitne pomoći prevezena u teškom stanju.

Obe osobe su bili pešaci, i na njih je pao semafor koji je oboren prilikom saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva automobila.

Prema rečima portparola Zavoda za urgentnu medicinu doktora Zorana Krulja, njihove dve urgentne lekarske ekipe intervenisale su po prvom prioritetu u 22 časa i 13 minuta.

- Povređeno je muško lice starosti (30) koje je sa višestrukim politraumatskim povredama u svesnom stanju prevezeno u Urgentni centar na odeljenje hirurgije. Povređeno je još jedno muško lice starosti (28) koje je nakon inicijalnog zbrinjavanja, sa teškim politraumatskim povredama u besvesnom stanju prevezeno u Urgentni centar na reanimaciju - rekao je on.