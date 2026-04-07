Krađa je otkrivena juče kada je radnica dolaskom na posao, zatekla haos u objektu i odmah alarmirala policiju. Prema prvim rezultatima istrage, veruje se da je pljačka izvršena u periodu od subote do ponedeljka ujutru, dok je firma bila zatvorena.

- Prizor je bio šokantan. Na jednim ulaznim vratima je razbijeno staklo, dok su druga nasilno obijena. Unutra je sve ispreturano - navodi izvor blizak istrazi.

Lopovi su ciljano išli na glavni plen - dva sefa u kojima se nalazilo oko pola miliona dinara. Pored kancelarija, na meti se našao i magacin iz koga su odneli sve što se moglo odneti.

Policija je sa lica mesta izuzela tragove koji će biti poslati na veštačenje, a istraga je u toku.

O slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustiteHronikaVEĆ 2 GODINE IZA REŠETAKA! OVAKO SE U PRITVORU PONAŠA OSUMNJIČENI ZA UBISTVO MALE DANKE: O ovome ćuti sve vreme, a novac mu redovno leže na račun!
HronikaUSKOKOVIĆ SEJAO SMRT I STRAH PO ITALIJI, NJEGOVI ZLOČINI OTKRIVENI POSLE MNOGO GODINA: Posle hapšenja Srbina na površinu isplivavaju sva njegova zlodela!
HronikaTRINAESTORO POVREĐENIH U 10 SAOBRAĆAJKI U SUBOTICI: Za 7 dana izdata 904 prekršajna naloga, 41 vozač isključen iz saobraćaja
HronikaJEZIVA NESREĆA U NOVOM SADU Semafor nakon sudara dva automobila pao na pešake: Mladić (28) sa teškim povredama prevezen na reanimaciju (FOTO)
