Pruga iz Subotice prema Beogradu je bezbedna, a do jučerašnjeg iskakanja putničkog voza iz šina, na relaciji Lovćenac prema Malom Iđošu i dalje Beogradu, došlo je zbog greške mašinovođe, potvrdili su nalazi interne kontrole, saopštili su iz „Srbijavoza“.

Na sreću, u ovoj nesreći nije bilo povređenih putnika. Njima je organizovan nastavak putovanja u pravcima prema Beogradu.

U saopštenju je obrazloženo, da je do nezgode došlo greškom mašinovođe, uz napomenu da je ljudski faktor uzrok iskakanja voza iz šina, na tom delu pruge 

- Mašinovođa nije postupio po uputstvu dobijenom iz telekomande, pa je nezgodu na pruzi izazvao ljudski faktor, do iskakanja voza iz šina je došlo greškom mašinovođe, navode iz „Srbijavoza.“

Posle kontrole je utvrđeno i ocenjeno, da šteta nije velika, a tome je doprinelo i što se u momentu jučerašnje nezgode voz kretao samo desetak kilometara na sat, što nije ugrozilo živote putnika, kojima je ubrzo, drugim vozom obezbeđeno dalje putovanje prema Beogradu.

Kako se navodi, protiv mašinovođe je pokrenut disciplinski postupak, a utvrđena je i njegova odgovornost za izazvanu nezgodu na pruzi, kada je voz iskočio iz šina. 

Takođe, u „Srbijavozu“ ističu ,da je ta deonica pruge ispravna za saobraćaj, te da nema tehničkih nedostataka koji bi ugrozili dalje kretanje vozova na toj relaciji. 

