Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu , P.S. (24) iz Međe kod Leskovca je određeno zadržavanje do 48 sati zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo - teška telesna povreda.

- Napad se dogodio ispred kuće žrtve. Nanošenju povreda je prethodila rasprava. Sumnja se da je P.S. žrtvu najpre udario drvenom motkom po glavi, a kada je muškarac pao, on je nastavio da ga nogama i rukama udara po glavi i telu. Naneo mu je teške telesne povrede po život - kaže izvor za Blic.