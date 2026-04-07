U Višem sudu za danas je zakazano još jedno ročište gde se sudi roditeljima maloletnog M.M, koji je izmasakrirao sa 37 uboda nožem Andreja Simića (13), svog školskog druga u Niškoj Banji.
SRCEPARAJUĆE REČI MAJKE SVIREPO UBIJENOG DEČAKA ANDREJA: Sećanja ne blede, nedostaje jako i sve to mnogo boli... Opet sam se osećala optuženom (VIDEO)
Na prošlom ročištu iskaz je dala majka Sanja Simić koja je rekla da se u sudnici kao i prošli put opet osećala optuženom.
- Sećanja na Andreja ne blede. Nedostaje jako i sve to mnogo boli. Rekli su da će svedočiti, ali ne znam šta će biti. Takva je situacija da možda se pojave, možda ne. Žao mi je što nema prisustva javnosti jer bi svi znali šta se tu dogodilo - rekla je majka pokojnog dečaka Andreja Simića, Sanja Simić.
Advokat porodice Simić, Saša Knežević rekao je da više kilograma ovog predmeta dovoljno pokazuje o kakvim čvrstim dokazima je reč.
