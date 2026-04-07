U manastiru Presvete Bogorodice u Kuršumliji dogodilo se šokantno krivično delo.

Naime, za sada nepoznata lica upali su tokom noći u manastir, koji je trenutno u fazi obnove,ukrali su ikone i izvršili nuždu na prostoru gde su ostaci manastira.

Kako kažu građani, ovo nije prvi put da je manastir na meti lopova.

- Neko je u dužem vremenskom periodu krao ikone iz manastira Presvete Bogorodice u Kuršumliji, a tokom vikenda su i vršili veliku nuždu tu - rekao je jedan Kuršumličanin za Kurir.

- Na zidovima hrama bile su naslonjene ikone, kojih sada nema. Ukradeno je desetak njih - dodaje šokirani čovek.

Reč je o manastiru koji nije aktivan, jer je samo delimično obnovljen, ali iako je u fazi renoviranja, vernici svakodnevno posećuju ovo mesto.

Slučaj je prijavljen policiji, koja radi na otkrivanju za sada nepoznatih počinioca.

- Najmorbidnije je što su vršili nuždu. Uopšte ne mogu da zamislim kako takve stvari padaju bilo kome na pamet - komentariše Kuršumličanin.