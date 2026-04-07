SRAMOTA U KURŠUMLIJI! POKRALI IKONE, PA VRŠILI NUŽDU NA PROSTORU MANASTIRA: Traga se za osumnjičenim lopovima i izgrednicima, zaprepastili onim što su uradili!
U manastiru Presvete Bogorodice u Kuršumliji dogodilo se šokantno krivično delo.
Naime, za sada nepoznata lica upali su tokom noći u manastir, koji je trenutno u fazi obnove,ukrali su ikone i izvršili nuždu na prostoru gde su ostaci manastira.
Kako kažu građani, ovo nije prvi put da je manastir na meti lopova.
- Neko je u dužem vremenskom periodu krao ikone iz manastira Presvete Bogorodice u Kuršumliji, a tokom vikenda su i vršili veliku nuždu tu - rekao je jedan Kuršumličanin za Kurir.
- Na zidovima hrama bile su naslonjene ikone, kojih sada nema. Ukradeno je desetak njih - dodaje šokirani čovek.
Reč je o manastiru koji nije aktivan, jer je samo delimično obnovljen, ali iako je u fazi renoviranja, vernici svakodnevno posećuju ovo mesto.
Slučaj je prijavljen policiji, koja radi na otkrivanju za sada nepoznatih počinioca.
- Najmorbidnije je što su vršili nuždu. Uopšte ne mogu da zamislim kako takve stvari padaju bilo kome na pamet - komentariše Kuršumličanin.
Inače, ovaj manastir je pored manastira Svetog Nikole jedan od najstarijih hramova u Srbiji. Od 1979. godine ova građevina koja je izgrađena na temeljima ranovizantijskog hrama iz 6. veka, je pod zaštitom države kao spomenik kulture od izuzetnog značaja.