Tada je, prilikom sudara dva automobila došlo do obaranja semafora koji je pao na dva pešaka. U udesu su povređene dve osobe, od kojih je jedna u teškom stanju prevezena u bolnicu.

Obe povređene osobe bile su pešaci.

Prema rečima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad njihove ekipe izašle su po prvom prioritetu na lice mesta.

Zbrinut je muškarac star 30 godina koji je u svesnom stanju prevezen na odeljenje hirurgije Urgentnog centra KCV sa višestrukim povredama, dok je muškarac star 28 godina zadobio teške telesne povrede opasne po život kada je na njega pao semafor.

On je u besvesnom stanju prevezen na reanimaciju sa teškim telesnim povredama.