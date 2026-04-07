Suđenje bivšoj pripadnici MUP Kristini K. (45) iz Sombora, osumnjičenoj za teško ubistvo državljanina Slovenije Tomaža Kostelnika, čiji su posmrtni ostaci nađeni u leto 2024. godine u blizini Monoštorskog puta, privodi se kraju u Višem sudu u Somboru.

9. aprila, kada je zakazan nastavak glavnog pretresa, sudiće se i Predragu B. (37) iz Vrbasa, koji se osim za isto krivično delo, tereti i za nelegalno oružje.

Na suđenju 9. aprila trebalo bi da budu saslušani svedoci J. Ž., S. Ž. i B. M. dok je iznošenje završnih reči planirano za 23. april.

Postupak protiv Kristine K. i Predraga B. vodi se zbog zločina koji se dogodio 2019. godine, a koji je otkriven tek krajem jula 2024. godine, kada su u jednom voćnjaku, nedaleko od Sombora, otkriveni ostaci tela.

Foto: Kurir/M.S.

Sumnja se da je Kristina K., koja je radila kao službenik u Upravi granične policije, odvezla Predraga B. do jednog sela u okolini Sombora da uzme novac od izvesnog državljanina Slovenije, navodno po prethodnom dogovoru. Kada su stigli, ona je, kako se sumnja, ostala u automobilu, dok je Predrag naoružan njenim pištoljem izašao i otpočeo raspravu sa Slovencem, a zatim je i pucao u njega.

Posle ispaljenog hica se vratio u vozilo, ali pištolj nije vratio policajki, već ga je poneo sa sobom.

Posle zločina, Predrag je, navodno, pretio Kristini i ucenjivao je, tražeći joj novac za pištolj iz kog je počinjeno ubistvo.

Ona je, navodno, u junu 2020. godine prijavila policiji da joj je pištolj ukraden, a onda je sa Daliborom Š. (38) rešila da premesti telo muškarca kog je, kako se sumnja, ubio Predrag B. kako bi prestao da joj preti.

Telo je premešteno na Monoštorski put, gde je i pronađeno.

