DAN HELIKOPTERSKE JEDINICE: Obeležava se 59 godina postojanja!
Helikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova danas obeležava Dan jedinice.
Na današnji dan, pre 59 godina, 1967. godine, osnovana je jedna od najvažnijih jedinica policije Srbije.
Svake godine 7. aprila MUP koristi priliku da se oda priznanje pilotima, mehaničarima i svim pripadnicima. Time podsećaju sve službenike, ali i javnost na istoriju i uspehe ove jedinice, ali i obeležavaju interni „praznik“ unutar policije.
Na Instagram profilu Ministarstva unutrašnjih poslova jedna objava posvećena je upravo Danu jedinice.
- 59 godina iznad svakog izazova - tamo gde drugi staju, oni poleću. Helikopterska jedinica MUP-a: snaga u vazduhu, ponos na zemlji. Srećan Dan jedinice - napisano je uz fotografije jedinice.
