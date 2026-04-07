Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su M. B. (47) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela teško ubistvo u pokušaju, napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, razbojništvo i neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila.

Foto: Kurir.rs

Detalje dramatične akcije njegovog hapšenja možete pročitati na OVOM linku.

- Kako se sumnja, on se juče, na auto-putu Beograd - Novi Sad, oglušio o naređenje policije da zaustavi „pežo“ kojim je upravljao, vozilom udario policijskog službenika koji je zadobio lake telesne povrede, a potom i službeno vozilo, nakon čega je nastavio da beži - saopšteno je danas iz Policijske uprave Novi Sad.

Kako su didali, M. B. se tereti da je, kada ga je policija sustigla, izašao iz svog vozila i ispalio nekoliko hitaca u pravcu policije, a zatim, uz pretnju pištoljem, vozaču „golfa“ koji se tu zatekao, oduzeo automobil, kojim je nastavio u pravcu Kovilja.

- On je potom, kako se sumnja, u ataru sela Mošorin, izašao iz „golfa“ i odvezao se „opelom“ parkiranim pored puta, a potom, zbog nepristupačnog terena, nastavio peške - saopšteno je iz novosadske policije.

Foto: Instagram

Policija ga je pronašla i uhapsila.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i biće, uz krivičnu prijavu, priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Ne propustiteHronikaPOGLEDAJTE SNIMAK PRIVOĐENJA BEGUNCA (40) IZ NOVOG SADA NAKON POTERE Jake policijske snage raspoređene po celom gradu
Hapšenje begunca u Novom Sadu
HronikaBEGUNAC IZ NOVOG SADA PAO U RUKE POLICIJE, UHAPŠEN BAŠ NA OVOM MESTU Prethodno ukrao kola i pucao, pa ga jake snage ubrzo opkolile
HronikaPOTERA U NOVOM SADU, BLOKIRANI POJEDINI IZLAZI Muškarac ukrao automobil, usledila drama
