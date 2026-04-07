Slušaj vest

U Novom Sadu, na Bulevaru Oslobođenja, danas je izbio požar u stanu na drugom spratu jedne stambene zgrade.

Prema nezvaničnim informacijama i rečima komšija, sumnja se da je do požara došlo nakon što je muškarcu, koji je u tom trenutku kuvao ručak, zagorela hrana na šporetu.

Požar u stanu u Novom Sadu Foto: Kurir/T.M.

- Komšija je pristavio ručak i verovatno ga zaboravio, što je izazvalo plamen. Inače, koliko znamo on voli da popije, pa je moguće da je pod dejstvom alkohola bio, što je doprinelo incidentu - pričaju stanari višespratnice.