Na Bulevaru Oslobođenja u Novom Sadu buknuo je požar na drugom spratu višespratnice
Buktinja
KUVAO RUČAK I ZAPALIO STAN?! Drama u Novom Sadu, vatrogasci i Hitna na terenu (foto)
Slušaj vest
U Novom Sadu, na Bulevaru Oslobođenja, danas je izbio požar u stanu na drugom spratu jedne stambene zgrade.
Prema nezvaničnim informacijama i rečima komšija, sumnja se da je do požara došlo nakon što je muškarcu, koji je u tom trenutku kuvao ručak, zagorela hrana na šporetu.
Požar u stanu u Novom Sadu
Vidi galeriju
- Komšija je pristavio ručak i verovatno ga zaboravio, što je izazvalo plamen. Inače, koliko znamo on voli da popije, pa je moguće da je pod dejstvom alkohola bio, što je doprinelo incidentu - pričaju stanari višespratnice.
Vatrogasne ekipe i Hitna pomoć odmah su izašli na teren, a više informacija o uzroku požara biće poznato nakon uviđaja.
Reaguj
Komentariši