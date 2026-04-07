Slušaj vest

Danas se u Višem sudu u Nišu nastavilo suđenje roditeljima maloeltnog ubice iz Niške Banje, koji je 5. oktobra 2023. godine ubio svog školskog druga Andreja Simića (13), a okrivljeni supružnici, M.M. i M.M.M., odbili su da iznose odbranu, iako su ranije najavili da će to danas učiniti! Podsetimo, roditelji ubice se terete za krivična dela protiv opšte sigurnosti, kao i zlostavljanje i zanemarivanje maloletnog lica.

Majka i otac ubijenog Andreja Simića iz Niške Banje, otkrili su posle održanog ročišta zbog čega okrivljeni nisu želeli da govore pred sudom, ali i da su na današnjem ročištu svedočila dva svedoka - razredna starešina i nastavnica iz škole koju su žrtva i ubica pohađali.

1/8 Vidi galeriju Roditelji ubijenog Andreja Simića iz Niške Banje Foto: Kurir

Mića Simić, otac ubijenog dečaka, otkrio je da su okrivljeni pokušavali da glume žrtve u sudnici, tvrdeći "da tvrpe medijski linč".

- Na samom početku su krenuli da daju iskaze. Međutim, kako je njihov advokat rekao, zbog medijskog linča i iznošenja nekih informacija koje nisu smele da izađu u javnost, što ja smatram da nije tačno, oni su odustali. Rekli su da do daljnjeg neće davati iskaze, sve dok se medijski linč, kako oni kažu, ne završi - otkrio je Mića Simić, otac nastradalog dečaka i dodao:

- Danas su na ročištu svedočili razredni starešina iz škole, kao i nastavnica likovnog. Meni je strašno što vi (novinari) niste bili prisutni u sudnici, da vidite sve apsurde i da vidite kakvo nam je školstvo. Smatram da su oni usmereni na izbegavanje odgovornosti koju škola treba da snosi za ovaj događaj, ali zadovoljan sam današnjim suđenjem, sve što je trebalo da se sazna se saszalo. Ja sam rekao da sam se spremio da ovo sve izguram do kraja. Naredno ročište je zakazano za 27. april, tada će doći novi svedoci.

Otac ubijenog dečaka iz Niške Banje nakon suđenja roditeljima dečaka ubice Izvor: Kurir

O današnjem suđenju govorila je i majka pokojnog Andreja:

- Ja sam zadovoljna današnjim suđenjem, videćemo kako će dalje ići. Znam samo da će biti sve gore i gore, sve teže i teže. U narednim ročištima biće saslušano još ljudi iz nastavnog kadra, ima dosta predloženih svedoka. Deca neće biti saslušavana pred sudom.

Majka ubijenog dečaka iz Niške Banje nakon suđenja roditeljima dečaka ubice Izvor: Kurir

Inače, ponašanje okrivljenih roditelja maloletnog ubice mnoge je podsetilo na ponašanje Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja masovnog maloletnog ubice iz OŠ "Vladilsav Ribnikar".

- Izgleda da su se ugledali na Kecmanoviće, pa pokušavaju da glume žrtve u sudnici. Sebe predstavljaju kao oštećenu stranu, a roditelje ubijenog Andreja kao okrivljene! To je sramotno i licemerno, ali već viđeno - kaže naš izvor i dodaje da se zločin u NIškoj Banji dogodio samo pet meseci nakon masakra u "Ribriku" i da su dva krivična dela po mnogo čemu slična.

- U oba slučaja počinilac je imao 13 godina, dakle krivično neodogovoran maloletnik kom ne može da se sudi. Žrtve su u oba slučaja bile školski drugovi ubice. U oba slučaja su pokrenuti krivični postupci protiv roditelja maloletnih zločinaca, budući da se došlo do informacija da su oni svojim činjenjem ili nečinjenjem na neki način doprineli tragedijama - objašnjava izvor i podseća da su roditelji žrtava iz "Ribnikara" bili na prvom suđenju u NIšu kao podrška porodici Simić, ali da sudija nije dozvolio da oni kao publika prisustvuju suđenjima, budući da je suđenje pred Višim sudom u Nišu, kao i ono pred Višim sudom u Beogradu, zatvoreno za javnost.

MIljana i Vladimir Kecmanović Foto: Privatna Arhiva, Nenad Kostić, Petar Aleksić

Podsetimo, Mića Simić, otac ubijenog Andreja Simića, ranije je otkrio za medije da je maloletniku koji je ubio njegovog sina uzor bio upravo masovni ubica iz "Ribnikara".

- Maloletnom ubici koji je od dana ubistva na psihijatriji, našli su zastrašujuće stvari u telefonu. To nije najšokantnije saznanje do kojeg smo mi došli. Njemu je dečak ubica bio uzor. To ga je dovelo do toga da uradi isto. Planirao je kako i šta da uradi, samo za razliku od dečaka ubice, sva ova ubistva je želeo da izvrši sečivima, noževima, mačetama... Imao je podršku roditelja jer su mu oni to kupovali.Sa ocem je pravio mačete. Andrej nije bio jedino dete koje je trebalo da bude ubijeno. Posle ubistva sam tvrdio da nije ubio mog sina tog jutra u svojoj kući, on bi istog dana to uradio u školi. Planirao je da sva tela, odnosno u ovom slučaju Andrejevo, raskomada i ostavi na različitim lokacijama. Ovo nije samo Andrejevo ubistvo, ovo je nešto mnogo gore. Ima mnogo sličnosti sa "Ribnikarom" - ispričao je Mića Simić.

UZnemirujuća slika osumnjičenog za ubistvo Andreja Simića Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, Andreja Simića je 5. oktobra 2023. u svojoj kući u Niškoj Banji ubio školski drug sa 37 uboda nožem. Kobnog dana, ubica je pozvao Andreja da pre škole dođe kod njega, što je on i učinio ne sluteći šta će se dogoditi.