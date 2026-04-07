Na gradilištu u Beogradu danas se dogodila nesreća u kojoj je jedna osoba poginula. Kako saznajemo, nastradao je državljanin Kine.

Kako saznajemo, do nesreće je došlo na gradilištu kod Brankovog mosta kada se obrušio kran koji je na sebi nosio metalnu konstrukciju tešku 350 tona.

- Tom prilikom jedna osoba je poginula, a dva radnika su povređena i transportovana u Urgentni centar - kaže naš izvor.

Na licu mesta su policija i nadležne službe, u toku je uviđaj i utvrđivanje svih činjeica i okolnosti ove tragedije.