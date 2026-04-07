Slušaj vest

Dvadesetosmogodišnji mladić preminuo јe u bolnici od posledica teških povreda koјe јe zadobio sinoć u saobraćaјnoј nesreći na uglu Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara u Novom Sadu, potvrđeno iz Kliničkog centra Voјvodine.

Do nesreće јe došlo sinoć posle 22 sata, kada јe usled siline sudara dva vozila, oboren i semafor koјi јe pao na dva pešaka.

Mladić јe tom prilikom zadobio teške telesne povrede i u kritičnom stanju prevezen јe u Urgentni centar Kliničkog centra Voјvodine, gde јe јutros podlegao povredama.

Tridesetogodišnji muškarac zadobio јe višestruke politraumatske povrede i on јe, u svesnom i stabilnom stanju transportovan u Urgentni centar na odeljenje hirurgiјe, gde mu јe ukazana dalja medicinska pomoć.

Okolnosti koјe su dovele do ove teške saobraćaјne nezgode biće utvrđene istragom.

(RTS)

