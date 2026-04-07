U krvavoj drami koja se danas odigrala u Obrenovcu, kako Kurir saznaje, na ulici je ubijena žena. Prema nezvaničnim informacijama, ekspresnom akcijom, uhapšen je maloletnik (17) koji je ženu iskasapio mačetom i on će biti priveden odeljenju za maloletnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, drama se odigrala danas naočigled prolaznika. Pomahnitali tinejdžer nasrnuo je na ženu i muškarca.

- Ubadao je nesrećnu ženu a potom je nasrnuo i na muškarca, koji je pokušao da zaštiti svoju partnerku. Kako sam čuo, mladić koji je besomučno ubadao ženu je unuk njenog partnera i to se sve dogodilo danas ispred njihovog lokala - opisuje očevidac jezivog zločina šta se dogodilo.

Kako dodaje, prizor je bio jeziv.

Na lice mesta brzo je stigla Hitna pomoć, ali na žalost ženi nije bilo spasa.