JEZIV ZLOČIN U OBRENOVCU! Maloletnik iskasapio ženu mačetom nasred ulice!
U krvavoj drami koja se danas odigrala u Obrenovcu, kako Kurir saznaje, na ulici je ubijena žena. Prema nezvaničnim informacijama, ekspresnom akcijom, uhapšen je maloletnik (17) koji je ženu iskasapio mačetom i on će biti priveden odeljenju za maloletnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Prema nezvaničnim informacijama, drama se odigrala danas naočigled prolaznika. Pomahnitali tinejdžer nasrnuo je na ženu i muškarca.
- Ubadao je nesrećnu ženu a potom je nasrnuo i na muškarca, koji je pokušao da zaštiti svoju partnerku. Kako sam čuo, mladić koji je besomučno ubadao ženu je unuk njenog partnera i to se sve dogodilo danas ispred njihovog lokala - opisuje očevidac jezivog zločina šta se dogodilo.
Kako dodaje, prizor je bio jeziv.
Na lice mesta brzo je stigla Hitna pomoć, ali na žalost ženi nije bilo spasa.
Maloletnik se sumnjiči za ubistvo.