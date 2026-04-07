Povodom nesreće koja se danas dogodila na gradilištu u Beogradu, a u kojoj je poginuo jedan kineski državljanin, oglasilo se Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

- Sa dubokim žaljenjem obaveštavamo javnost da je danas oko podneva na gradilištu na izgradnji mosta preko reke Save u Beogradu došlo do nesreće u kojoj je jedan radnik, državljanin NR Kine, izgubio život - piše u saopštenju u kom se dodaje:

- Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izražava iskreno saučešće porodici nastradalog kineskog radnika. U ovom teškom trenutku, naše misli su uz porodicu nastradalog i uz dva povređena radnika.

Nesreća na gradilištu

Nadležni organi su, kako dodaju iz ministarstva, odmah po saznanju izašli na lice mesta i u toku je utvrđivanje svih okolnosti pod kojima je do nesreće došlo.