Povodom nesreće koja se danas dogodila na gradilištu u Beogradu, a u kojoj je poginuo jedan kineski državljanin, oglasilo se Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. 

- Sa dubokim žaljenjem obaveštavamo javnost da je danas oko podneva na gradilištu na izgradnji mosta preko reke Save u Beogradu došlo do nesreće u kojoj je jedan radnik, državljanin NR Kine, izgubio život - piše u saopštenju u kom se dodaje:

- Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izražava iskreno saučešće porodici nastradalog kineskog radnika. U ovom teškom trenutku, naše misli su uz porodicu nastradalog i uz dva povređena radnika.

pao kran novi most
Nesreća na gradilištu Foto: Kurir/A.V.

Nadležni organi su, kako dodaju iz ministarstva, odmah po saznanju izašli na lice mesta i u toku je utvrđivanje svih okolnosti pod kojima je do nesreće došlo.

Nakon što sve činjenice budu utvrđene, javnost će biti blagovremeno obaveštena o svim relevantnim saznanjima.

