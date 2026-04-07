Muškarac, čiji je maloletni unuk, danas nasred ulice u Obrenovcu mačetom izbo M. M. koja je od zadobijenih povreda preminula,pokušao je da zaštiti svoju partnerku od pomahnitalog maloleletnika!

Kako za Kurir priča očevidac zločina, sve se odigralo munjevitom brzinom, naočigled prolaznika.

- Zločin se dogodio ispred lokala koji drže M. M. i njen partner, inače deda maloletnika. On je očigledno naoružan mačetom došao na mesto na kom je znao da će ih pronaći, a onda nasrnuo na nesrećnu ženu. Njegov deda, skočio je i pokušao da je zaštiti od sedamnaestogodišnjaka, ali na žalost nije uspeo - priča naš sagovornik i dodaje da je i deda zadobio povrede.

Prema njegovim rečima, priznor je bio jeziv i prava je sreća da su u blizini bili policajci koji su dotrčali i uspeli da savladaju ubicu.

- Pitanje je da li bi i deda preživeo napad da tinejdžer nije savladan - dodaje.

Ekipa Hitne pomoći brzo je stigla na lice mesta, ali je žena na žalost izdahnula.

- Ova porodica je poznata u Obrenovcu, i otac maloletnog ubice je uhapšen krajem decembra prošle godine i koliko znamo i on je pritvoru. Iako je zvanična priča bila da se sa nekim posvađao oko parkinga, ceo Obrenovac priča da je povod za sukob bila svađa oko sina - dodaje sagovornik Kurira.