Porodica tinejdžera (17) iz Obrenovca koji je mačetom ubio Mirelu M. (51), partnerku svog dede Milana P. (77), kog je tom prilikom povredio, poznata je u Obrenovcu, a kako pričaju meštani ovo nije prvi put da policija zbog njih interveniše.

Kako kažu oni koji ih poznaju, i maloletnikov otac je bio hapšen i to zbog pucnjave koja se dogodila u decembru prošle godine. Upućeni kažu da se njegov otac Aleksandar P. i dalje nalazi iza rešetaka.

- Aleksanar P. se tereti za pokušaj ubistva u rodnom gradu, kada je na parkingu ispred jednog restorana u centru Obrenovca ranio kik-boksera Petra G. koji je bio u društvu Filipa Radovanovića. Njih dvojica su hteli da pretuku Aleksandrovog sina, nakon čega je i izbio sukob - podseća izvor.

Naime, Više javno tužilaštvo u Beogradu je u decembru prošle godine pokrenulo istragu protiv trojice osumnjičenih za više krivičnih dela izvršenih na teritoriji GO Obrenovac 11. decembra 2025. godine.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom ocu sada uhapšenog maloletnika, Aleksandru P., na teret se stavilo krivično delo ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i ekslpozivnih materija, dok se njegovom sinu na teret stavilo krivično delo proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a ekstremisti Filipu Radovanoviću, koji je bio u društvu ranjenog kik-boksera, krivično delo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim delom teška telesna povreda.

Aleksandar P. je tada, kako se sumnja, 11. decembra oko 12.30 časova u Obrenovcu, nakon pređašnjeg verbalnog sukoba oko parkinga sa umišljajem pokušao da liši života kik-boksera Petra G. revolverom marke "Crvena zastava", tako što je ispalio tri hiaca u oštećenog, od kojih ga je jedan pogodno u stomak, drugi u desnu nogu, a treći u levu nogu.

Nakon toga je Filip Radovanović skočio na Aleksandra P. i zadao mu više udaraca u predelu glave i tela, kojom prilikom mu je naneo tešku telesnu povredu, te ga je oborio na zemlju, pokušavajući da mu oduzme pištolj.

- Aleksandrov sin, je oduzeo pištolj iz ruke svom ocu i uperio ga u Filipa Radovanovića, u tom trenutku je Aleksandar P. ustao i oteo svom sinu pomenuti pištolj, dok se Filip Radovanović udaljio, a Aleksandrov sin krenuo za njim - podseća izvor na detalje drame.

Filip Radovanović i ranjeni Petar G.

Inače i Filip Radovanović, koji je učestvovao u ovom incidentu, je 2020. godine bio osuđen na osam meseci zatvora zbgo nasilničkog ponašanja, jer je automobilom upao u migrantski centar u Obrenovcu.