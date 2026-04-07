U centru Obrenovca danas se dogodilo jezivo ubistvo, kada je tinejdžer (17) usmrtio partnerku svog dede, Mirelu M. (51), dok je dedu Milana P. (77) teško ranio.

Mirelu M. iskasapio je mačetom nasred ulice. Hitna pomoć je odmah izašla na teren i nesrećnu ženu prevezla u bolnicu u Obrenovcu. Međutim, ona je podlegla povredama.

Ubijena Mirela M. i ranjeni Milan P. iz Obrenovca

Inače, nakon što je maloletnik izbo dedu Milana P. i njegovu partnerku Mirelu M., pobegao je na motoru sa mesta zločina, ali se ubrzo vratio, kada je i uhapšen.

Sve se odigralo ispred lokala koji je u vlasništvu Milana P., a nemilim scenama su prisustvovali brojni prolaznici.

- Mirela i Milan su nekoliko godina bili zajedno. Delovalo je da imaju život iz snova, aktivni su bili, putovali su često i izlazili. Delovalo je da im finansije nisu problem. Šta se sada desilo, ne znamo - rekli su šokirani poznanici para i dodaju:

- Živeli su lagodnim i srećnim životom. Mirela je volela da putuje i pravi fotografije, a mnoge zanimljive uspomene sa Milanom delila je na društvenim mrežama.