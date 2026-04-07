U krvavoj drami koja se danas odigrala u Obrenovcu na ulici je ubijena Mirela M. (51) dok je njen emotivni partner Milan P. (77) teško ranjen, i to od strane vlastitiog unuka.

Ekspresnom akcijom, maloletnik (17) koji je ženu iskasapio mačetom je ubrzo uhapšen i on će biti priveden odeljenju za maloletnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, drama se odigrala danas naočigled prolaznika. Pomahnitali tinejdžer nasrnuo je na ženu i muškarca. Nakon krvavog zločina koji je počinio pobegao je sa mesta zločina.

Međutim, prema nezvaničnim informacijama, mladić se ubrzo motorom vratio na mesto zločina, gde ga je policija odmah oborila na zemlju i savladala. Sada se pojavio snimak dramatične akcije hapšenja.

Osumnjičeni je, prema saznanjima, odmah priznao nedelo koje je počinio i otkrio policijskim službenicima gde se nalazi mačeta oju je upotrebio kao oružje za ubistvo i pokušaj ubistva.

- Ubadao je nesrećnu ženu, a potom je nasrnuo i na dedu, koji je pokušao da zaštiti svoju partnerku. Kako sam čuo, mladić koji je besomučno ubadao ženu je unuk njenog partnera i to se sve dogodilo danas ispred njihovog lokala - opisao je za Kurir očevidac jezivog zločina šta se dogodilo.