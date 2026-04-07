Tragedija u Obrenovcu dobila je novi, zastrašujući obrt.

Maloletnik (16), koji je osumnjičen da je nožem usmrtio M. M. i teško povredio svog dedu M.P. (77), pokazao je jezivu hladnokrvnost - pre zločina je istraživao kazne, a nakon hapšenja inspektorima postavio pitanje koje je sve ostavilo u šoku!

Prema nezvaničnim saznanjima sa terena, ovaj šesnaestogodišnjak je pre samog napada na internetu pretraživao "kada može da ide kući nakon napada" i kakve su zakonske posledice za maloletnike.

Ubijena Mirela M. i ranjeni Milan P. iz Obrenovca Foto: Društvene Mreže

Da se ne radi o trenutnom pomračenju uma, već o zastrašujućoj proračunatosti, govori i podatak da je isto pitanje postavio inspektorima odmah nakon što mu je policija stavila lisice na ruke!

DEDA U BOLNICI, ŽRTVA NIJE IZDRŽALA

Podsetimo, u ovom brutalnom napadu koji se dogodio ispred porodičnog lokala, nesrećna M. M. je preminula u bolnici od zadobijenih rana. Deda napadača , koji je herojski stao ispred unuka kako bi zaštitio ženu, trenutno se nalazi u bolnici gde mu se ukazuje pomoć.

Policija u Obrenovcu je našla i nož!

