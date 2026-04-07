Tela Dragana Jevtića i njegovog kolege Ljubiše Tasića pronađena su 26. januara na salašu u Nemanovcima kod Novog Sada. Sumnja se da su dvojica muškaraca nastradala od posledica gušenja gasom, koji je, navodno, ilegalno uveden u kući u kojoj su žrtve privremeno boravile. Porodice nastradalih i dalje čekaju pravdu za njihovu smrt, a Draganov sin odlučio je da detalje tragedije ekskluzivno otkrije u emisiji Crna hronika.

- Vest sam primio jako teško, nisam ni sumnjao da tako nešto može da se dogodi, saznali smo rano ujutru za taj događaj, oni su pronađeni mrtvi od strane svojih kolega koji su takođe bili kući. Tu su bila njih četvorica, njih dvojica su bili u svojoj sobi, jedan kolega je bio u hodniku a drugi u kuhinji te kuće - rekao je sin Dragana Jevtića, Danijel Jevtić i nastavio:

- To je ono što znamo, mene je obavestio otac njihovog poslovođe. Oni su radili na terenu u Novom Sadu, moj otac Džaja je otišao u petak popodne a njegove kolege su otišle par dana ranije. On je sa radom krenuo u subotu a u nedelju se desilo to što se desilo. Smrt je konstatovana u 18 časova popodne a za vest smo čuli tek sledećeg dana kada su ih našli jer su mislili da spavaju - dodao je on.

Kako kaže, po obdukcionom nalogu, uzrok smrti je gušenje ugljen-monoksidom.

"Instalacije su sigurno bile neispravne"

- Kompletan toksikološki nalaz tek treba da dobijemo, time se bavi javni tužilac, to već traje malo duže ali nadam se da će se ubrzati i da će se kockice konačno sklopiti. Moramo da znamo šta se tu desilo, zašto, kojim redosledom i da li tu postoji neki krivac kao i kako je do toga došlo. Otkriveno je da je gas u kući u kojoj su boravili ilegalno povezan, samo je prikačen na mrežu a instalacije su sigurno bile neispravne - objasnio je Jevtić

On navodi da ako je do smrti došlo zbog trovanja gasom onda je uzrok toga curenje gasa. Kako kaže, po tome zaključuje da su instalacije sigurno bile neispravne.

- Niko nas nije kontaktirao zbog ovoga, ni vlasnik firme. Otišla je glava porodice i sada ću ja morati da postavim svoja leđa za sve to, to je normalno ali nije normalno što su naši roditelji otišli prerano i tako mladi jer su otišli da zarade novac za svoju porodicu - kaže Jevtić.

"Ovu bol mogu da shvate samo oni koji su je doživeli"

Smatra da nikada neće nadoknaditi gubitak koji su doživeli i da niko tu bol ne može da shvati.

- Ne daj bože da se ikome ovo dogodi ali samo oni koji su doživeli ovo mogu da shvate ovaj gubitak. Sećam se poslednjih reči svog oca, došao je do moje kuće da se pozdravi, tog 23. januara, dogovarali smo se oko majkinog rođendana, da će doći za vikend. Rekao je da ćemo se čuti kako bi se dogovorili za poklon i da ako ne može da dođe taj dan da će doći sutra ujutru, rekao je da će svakako doći. Pozdravili smo se i otišao je - objasnio je Jevtić.

Kako kaže, njegova majka iz dana u dan vene poput cveta.

- Ona je jednostavno izgubila svog živitnog druga i za nju je to nešto neopisivo, ona mora da nastavi život jer on mora da teče dalje. Ja sam tu sada kao njena podrška, ona mi je jedina ostala, mnogo nam je teško. Ostvarili smo kontakt sa porodicom drugog nastradalog i udruženim snagama zajedno ćemo pokušati da dođemo do rešenja ovog slučaja i istine. U istoj smo situaciji i tu smo da podržimo jedni druge koliko god možemo - kaže Jevtić.

ISPOVEST SINA DRAGANA JEVTIĆA KOJI JE PREMINUO ZBOG TROVANJA GASOM: Moja majka sada vene kao cvet iz dana u dan! On tvrdi da su instalacije bile ilegalne Izvor: Kurir televizija

