Istraga ubistva Mirele M. (51) u centru Obrenovca otkrila je jezivu upornost maloletnog napadača (16), koji je, uprkos dedinim pokušajima da spase partnerku, odlučio da završi svoj krvavi pir.

Naime, prema najnovijim informacijama sa terena, maloletnik je Mirelu M. napao mučki — zario joj je nož s leđa dok ona nije slutila šta se sprema. Njen nevenčani suprug, a deda napadača Milan P. (77), očajnički je pokušao da je odbrani.

U trenutku kada je video da ne može da savlada unuka, starac se setio spasonosne varke i povikao: "Evo je policija!"

Pobegao na skuteru, pa se vratio da je dokrajči

Uplašen varkom, maloletnik je seo na skuter i počeo da beži. Međutim, kada je shvatio da ga je deda slagao i da policije nema, pokazao je nezapamćenu svirepost.

Okrenuo je motor, vratio se ispred lokala i ponovo nožem zadao smrtonosne ubode nesrećnoj ženi koja je već ležala ranjena! Deda napadača, koji je herojski stao ispred unuka kako bi zaštitio ženu, trenutno se nalazi u bolnici gde mu se ukazuje pomoć.

Ubijena Mirela M. i ranjeni Milan P. iz Obrenovca

Ubica pitao: "Kad idem kući?"

Dok je Mirela M. (51) gubila poslednju bitku u bolnici, osumnjičeni tinejdžer je pokazao potpunu odsustvo empatije.

Podsetimo, on je pre zločina guglao kazne za maloletnike, a inspektore je nakon hapšenja hladnokrvno pitao kada će moći da ide kući.

Iako je pokušao da pobegne, pripadnici PS Obrenovac su ga locirali i savladali u rekordnom roku.

Kako je Kurir pisao, snimak trenutak hapšenja je prikazao kako je policija ubicu držala na zemlji sa lisicama na rukama, sprečivši ga da povredi još nekoga.

Motiv zločina još uvek nije poznat, dok su uviđaj i istraga u toku. Policija u Obrenovcu je pronašla i nož.