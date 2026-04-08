Jedan muškarac stradao je sinoć u saobraćajnoj nesreći kod Surčina, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Reč je o 30-godišnjem muškarcu, a nesreća se dogodila u Ulici Braće Ljubinković u Petrovčiću nešto posle dva sata ujutru.

- Lekarska ekipa Hitne pomoći brzo je izašla na lice mesta, ali je mogla samo da konstatuje smrt jednog mladog muškarca, starog oko 30 godina, izjavila je doktorka Gordana Pavlović.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile ukupno 86 intervencija, a od toga je devet bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali astmatičari i osobe sa hipertenzijom.

Kurir.rs/RTS

