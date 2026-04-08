Filmska pljačka odigrala se na Pančevačkom putu. Provalnici su iz jedne firme odneli dva sefa sa pola miliona dinara, a potom opljačkali i magacin. Krađa je otkrivena juče kada je radnica, dolaskom na posao, zatekla razvaljen objekat, polomljena stakla i potpuni haos, nakon čega je odmah obavestila policiju. Kako se sumnja, veoma dobro i detaljno su organizovali pljačku, imali su i insajderske informacije i tačno su znali gde se nalaze sefovi sa novcem.

- Verovatno su izuzeti tragovi sa lica mesta odnosno verovatno je intervenisala forenzička ekipa koja je prikupila određeni broj tragova, to mogu biti različiti tragovi, od otisaka prstiju do bioloških tragova, komada odeće ili opreme koja je zaostala. Kasnije ćemo videti i šta je tačno pronađeno i nadamo se da će tragovi koji će biti veštačeni biti dovoljni za pronalazak počinioca - rekla je Isidora Milosavljević, generalni sekretar DBA za Kurir televiziju i dodala:

- Takođe i za podizanje optužnice odnosno postupka jer znamo da je obavešteno i nadležno tužilaštvo. Ono što je takođe zanimljivo u ovom slučaju jeste da su postojale neke insajderske informacije, međutim, verovatno su bile nekog ograničenog karaktera iz razloga što su oni fizički odneli sefove. Nisu bili u mogućnosti da na licu mesta otvore ta dva sefa - objasnila je Milosavljević.

Foto: Kurir Televizija

"Pljačka se odigrala tokom vikenda"

Kako kaže, ne zna jesu li ti sefovi bili zaštićeni nekim vidom elektronske zaštite u vidu šifre ili mehanički odnosno tada bi bio potreban ključ za njih.

- Znamo da je u pitanju pola miliona dinara i videćemo kako će se dalje voditi ovaj tok istrage, navodno su iznešene neke stvari iz magacina koji se nalazio u firmi. Nešto što takođe privlači pažnju je to što se pljačka odigrala tokom vikenda, staklo na ulaznim vratima je bilo razbijeno pa je čudno što niko ranije nije to primetio. To je primetila jedino radnica koja je u ponedeljak došla na posao. Ostaje znak pitanja da li postoje svedoci koji su nešto videli a ovo može biti i poziv da se jave kako bi pomogli policiji da rasvetli ovaj slučaj - kaže Milosavljević.

Ona je objasnila da nije česta praksa da se novac ostavlja u firmi preko vikenda, ukoliko postoji potreba da se novac fizički nalazi u firmi, onda je potrebno sprovesti jedan niz fizičko-tehničkih mera kako bi se sam objekat zaštitio.

- Moglo bi da postoji obezbeđenje koje će biti tu dok radnici nisu prisutni, opcija je postaviti i video-alarmne sisteme ili video nadzor koji bi takođe pomogao u oakvom slučaju, na prvom mestu za odvraćanje počinioča a na drugom mestu za rasvetljavanje dela ukoliko do njega uopšte i dođe. Takođe, uvek je dobro razmisliti da li su ljudi koji rade u firmi dovoljno edukovani da znaju da ne smeju da govore o tome koliko se i koja količina novca nalazi u firmi i da postoje sefovi u firmi - dodaje ona.

Smatra da je važno za vlasnike firme da dobro provere ljude koji rade za njih.

LOPOVI SA INSAJDERSKIM INFORMACIJAMA UZELI POLA MILIONA DINARA! Sekretar DBA objašnjava na koji način možete da zaštitite vašu firmu kako ne bi bila sledeća! Izvor: Kurir televizija

