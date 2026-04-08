OGLASILO SE TUŽILAŠTVO: Utvrđuju se okolnosti nesreće sa kranom, naloženo prikupljanje dokaza
Nakon što je obavešten da je došlo do nesreće na gradilištu na Novom Beogradu, javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu izašao je na lice mesta kako bi obavio uviđaj.
Prema do sada utvrđenom činjeničnom stanju do nezgode u kojoj je smrtno stradao radnik Z.X. (rođen 1988. godine) - državljanin Kine, a tri lica su zadobila telesne povrede, došlo je zbog horizontalnog pomeranja tereta na kranu usled čega je došlo do udara tereta u telehender, nakon čega je preminuli radnik ispao iz korpe.
Javni tužilac je naložio da se uzmu izjave od svih zaposlenih koji su bili na gradilištu u trenutku nesreće, kao i izjave od odgovornih lica u pravnom licu u kojem je bio zaposlen preminuli, da na mesto događaja izađe Inspekcija rada i Građevinska inspekcija koja će obaviti poslove iz svog delokruga i izvršiti uvid u poslovnu dokumentaciju, a sve u cilju utvrđivanja da li su radnicima bili obezbeđeni sigurni uslovi za rad i da li im je bila obezbeđena sigurnosna oprema koju su obavezni da nose prilikom rukovanja mašinama i izvođenja visinskih građevinskih radova, te da li je smrt nastupila kao posledica delovanja nekog lica ili isključivo zbog radnji preminulog.
Nakon prikupljanja svih dokaza, javnom tužiocu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu će biti dostavljen izveštaj na dalju odluku, zajedno sa obdukcionim nalazom, nakon čega će biti preduzete sve zakonom propisane mere i radnje.
