Javni tužilac je naložio da se uzmu izjave od svih zaposlenih koji su bili na gradilištu u trenutku nesreće, kao i izjave od odgovornih lica u pravnom licu u kojem je bio zaposlen preminuli, da na mesto događaja izađe Inspekcija rada i Građevinska inspekcija koja će obaviti poslove iz svog delokruga i izvršiti uvid u poslovnu dokumentaciju, a sve u cilju utvrđivanja da li su radnicima bili obezbeđeni sigurni uslovi za rad i da li im je bila obezbeđena sigurnosna oprema koju su obavezni da nose prilikom rukovanja mašinama i izvođenja visinskih građevinskih radova, te da li je smrt nastupila kao posledica delovanja nekog lica ili isključivo zbog radnji preminulog.