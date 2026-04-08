Slušaj vest

Pacijenti Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu pripremili su juče Vaskršnju izložbu u toj ustanovi u kojoj godinama unazad terapeuti nastoje da pomognu štićenicima da se kreativno izraze o svojim osećanjima, birajući tehnike stvaranja po svojoj želji i motivima.

Radno okupaciona terapija, kako je saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, postoji u bolnici još od 1970. godine, samo godinu dana od osnivanja te ustanove pošto su pedagozi, terapeuti i drugi zaposleni odlučili da je pokrenu kao poseban vid rada sa najosetljivijom kategorijom lica.

- Izložbe pacijenata Specijalne zatvorske bolnice se organizuju ne samo u ustanovi već i u galerijama u Beogradu jer nam je cilj da se javnost što bolje upozna sa radom ljudi koji kroz kreativno izražavanje prikazuju svoj pogled na svet - rekao je direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević.

1/6 Vidi galeriju Izložba u Specijalnoj zatvorskoj bolnici Foto: UIKS

On je dodao da pacijenti u toj ustanovi dobijaju neophodnu zdravstvenu negu i psihosocijalnu podršku i naglasio da je rad uvek individualizovan i prilagođen potrebama osobama na lečenju.

- Vreme je najvećeg hrišćanskog praznika, Vakrsa, koji nas uči da su vera u istinsko dobro u ljudima i briga za sve ljude osnovne vrednosti naše vere, ali i vrednosti koje zaposleni moraju da neguju kod sebe i da predano rade sa ljudima kojima je potrebna pomoć za izlečenje - rekao je Carević.

Viši radni terapeut Dragana Kaličanin navela je da je najvažnije da se probudi volja za stvaranjem kod pacijenata koji učestvuju na radionicama, da razviju radne navike i postignu bolje manuelne veštine.

- Najvažnije je da naši pacijenti u svom radu uživaju i da su zadovoljni svojim umećem jer tako grade samopouzdanje i želju za promenama - istakla je Kaličanin.