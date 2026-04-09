Slušaj vest

Jovica Sovilj (40), navodni pripadnik takozvanog vračarskog klana, koji je prošle nedelje uhapšen po međunarodnoj poternici Srbije u Atini, imao je falsifikovani pasoš i tokom skrivanja u oblasti Vula često je menjao stanove.

Grčka policija, kako prenose mediji, saopštila je da je kod Sovilja pretresom pronađeno i 3.250 evra.

- Muškarac iz Srbije, star 40 godina, uhapšen je u Vuli 2. aprila, na osnovu međunarodne poternice zbog pripadnosti krminalnoj grupi i učešće u ubistvima. Koristio je lažni pasoš i stalno menjao adrese kako bi izbegao da bude otkriven i uhapšen u Grčkoj - potvrđeno je za medije iz grčke policije.

Podsetimo, Jovica Sovilj optužnicom Javnog tužilaštva za organizovani kriminila sumnjiči se da je po nalogu Nikole Vušovića, zvanog Džoni sa Vračara, učestvovao u pokušaju ubistva Samira Divljanovića u Kursulinoj ulici u centru Beograda krajem 2019, kao i u ubistvo Aleksandra Kostića zvanog Kostrur u junu 2020.

Vušović i Divljanović Foto: Društvene Mreže

Protiv "vračaraca", postupak za pokušaj ubistva Divljavnovića, narko dilera iz Novog Parazara, je u toku i prema presretnutim Skaj porukama, za koje tužilaštvo tvrdi da su ih razmenjivali optuženi, ovaj visokopozicionirani pripadnik kriminalne grupe sumnjiči se da je pomagao u zločinu. Navodno, on je bio u direktnom kontaktu sa Vušovićem, od kog je dobijao naloge i uživo pratio pripreme, ali i sam vatreni obračun u centru Beograda.

Prema navodima tužilaštva, Sovilj se sumnjiči da je od nepoznate osobe tražio da mu donese "pancir i magnum" jer je "Samir Divljanović iz Pazara prevario druga za sedam kilograma kokaina" i obavestio istu osobu "da će zbog toga da ga ubiju".

Napad na Divljanovića, podsetimo, dogodio se 29. decembra 2019. Navodno, vračarci su mu zakazali sastanak, na koji je on došao sa policijom. Optuženi Aleksandar Milošević, kako tvrdi tužilaštvo, teško ga je ranio ali je žrtva preživela napad.

- Idem ja u Uregntni sada brate - napisao je navodno Sovilj preko Skaj aplikacije, na kojoj je koristio nadimak Jojo, pošto su pripadnici klana pratili vesti u medijima i saznali da je Divljanović posle pucnjave živ.

Vušović: Što u urgentni? Šta ti je Jojo jesi li ranjen ti?

Sovilj: Da ga tamo dočekam

Milošević: Alo, puno je murije, kakav Urgentni, znaš ti šta je ovo buraz, ja sam video dok smo bežali, mimoišao sam se s 5 interventnih, beži bre. Sovo idem da bacim stvari tamo sam brate kod Sajma idem na Dunav brate . Dođi po mene ispod Gazele brate, nisam poneo novčanik nemam para da izađem sa ovog parkinga brate.

Hapšenje pripadnika "vračarskog klana" Foto: MUP Srbije Printscreen

Na pitanje ostalih, da li zna gde ga je pogodio, Milošević im odgovara "De znam gde sam ga pogodio, pucamo jedan nadrugog sa 3 metra si lud brate".

Sovilj: Bravo brate, ljubim te u ruku

Vušović: J..em mu majku tursku.

Sovilj: Ma bravo bre krv mu poturčenu j..em, bogu hvala što si ga pogodio

Vušović: Živela velika carska Srbija

Sovilj: Bog je veliki, samo da umre pa idemo dalje, na pazarska pokrštena go.na

Vušović: Nećemo stati ako pretekne, dok ga ne oderemo!

Posle hapšenja u Atini, Sovilj je sproveden u pritvor. Kako Kurir nezvanično saznaje, on se nije obraćao ambasadi Srbije u Atini posle hapšenja.