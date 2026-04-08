Napad psa juče se dogodio u beogradskom naselju Sopot kada je vlasnički pas napustio dvorište i napao petogodišnje dete, nanevši teške telesne povrede.

Pas je iz zasad neutvrđenih razloga, prema saznanjima Telegrafa, izašao iz ograđenog prostora i nasrnuo na devojčicu (5). Tom prilikom dete je zadobilo teške telesne povrede, uključujući višestruke ujede u predelu glave i lica.

Povređenoj devojčici je hitno ukazana lekarska pomoć u Institutu za majku i dete, gde je odmah podvrgnuta operativnom zahvatu.

Pripadnici policije su brzom intervencijom identifikovali i uhapsili vlasnika psa (55). Protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio delo izazivanje opšte opasnosti.

Istraga je u toku, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti koje su dovele do ovog incidenta.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaČOPOR PASA NAPAO DEVOJKU U NIŠU! Horor u gluvo doba noći, hitno prebačena u bolnicu
Hronika"JA SAM, NORA... NORA!" Vikala je žena s Trošarine braneći se dok su joj psi kidali meso s ruke: Lekari joj se još bore za život
Hronika"OBORILI SU JE I KIDALI, TRI PUTA JE GUBILA SVEST" Komšije opisale užasan napad dva psa na ženu koja ih je čuvala!
BeogradČOPOR LUTALICA IZUJEDAO ŽENU U RUPČINAMA NA ČUKARICI: Psi kidisali na nju jer je napravila ovu kobnu grešku
BeogradŽENU (57) IZUJEDALA DVA PSA KOD TROŠARINE: Napali je kane korso koje je čuvala sinu, Hitna nije mogla da priđe, došla i policija! Teško povređena
hitna pomoć