Od mladića (28) koji je preminuo od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći u Novom Sadu, na uglu Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara, opraštaju se prijatelji, kolege i rodbina.

Kako kažu, mladić je nastradao ni kriv ni dužan dok je najnormalnije šetao ulicom sa još jednim mladićem.

Nastradali mladić

- Kakva sudbina i kakav nesrećan splet okolnosti. Da se on baš nađe na tom mestu kada je došlo do sudara dva automobila, nakon čega je jedan izleteo sa kolovoza i zakucao se u semofar, iščupao ga i oborio, a semafor je pao baš na dvojicu pešaka - kaže jedan poznanik.

Kako dodaje, od očevidaca su čuli da je prizor na mestu nesreće bio strašan i da se videlo da jednom od dvojice povređenih pešaka nema spasa.

- Prilikom sudara dva auta, jedno vozilo je bačeno na semafor, taj semafor je otkinut "iz korena" i udario je u njih, koji su tu prolazila sasvim slučajno, svojim putem išli ljudi. Građani koji su se tu zatekli odmah su pritrčali povređenima, da pomognu. Jedan momak je bio baš teško povređen, a drugi je bio svestan. Pravi pakao - kaže naš sagovornik i dodaje da su očevidi rekli da je u pitanju bila velika brzina kretanja automobila koji su se sudarili.

- Čim je on otkinuo semafor, mora da je bila velika brzina, nema druge... I eto, zbog nečije bahatosti smo izgubili još jedan mladi i nedužan život. Ne znam šta je više sa vozačima, kuda jure i žure - dodao je.

Jedan kolega nastradalog mladića napisao je na društvenim mrežama, opraštajući se od njega, "da se nada da je on sada na nekom boljem mestu".

- Nadam se da si na nekom lepšem mestu od ovog našeg užasnog i nenormlanog. Ništa više neće biti isto. Nedostajaće nam tvoji šala i osmeh. Bio si i ostaćeš zauvek u našim srcima i tu ćeš živeti večno - napisao je jedan prijatelj.

Podsetimo, saobraćajna nesreća dogodila se 6. aprila oko 22 sata kada je jedan automobil posle sudara sa drugim automobilom izleteo sa kolovoza, zakucao se u semafor i oborio ga. Semafor je pao na dvojicu prolaznika.

Kako je posle nesreće rekao doktor Zoran Krulj, portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihove ekipe izašle su po prvom prioritetu na lice mesta.

- Zbrinut je muškarac star 30 godina koji je u svesnom stanju prevezen na odeljenje hirurgije UC KCV sa višestrukim povredama, dok je muškarac star 28 godina zadobio teške telesne povrede opasne po život kada je na njega pao semafor. On je u besvesnom stanju prevezen na reanimaciju sa teškim telesnim povredama - rekao je dr Krulj posle nesreće.