Dan nakon stravičnog zločina u Obrenovcu u kom je unuk (17) ubio Mirelu M. (51), partnerku svog dede Milana P. (77), meštani ne prestaju da pričaju o drami koja se juče odigravala u ovom naselju. Na mestu jezivog ubistva, danas nema tragova krvi.

- Juče je ovde bilo i policije i Hitne pomoći i svega. Pre toga se čula vika, galamili su i svađali se, jurili su se ovde po ulici. Ne znam šta se desilo, Mirela ni ne svraća ovde često, a taj mali je motorom kružio, odlazio i vraćao se, sve dok nije uhapšen - rekao je za Kurir jedan očevidac, istakavši da su scene bile veoma dramatične.

Navodno, maloletni unuk dovezao se juče do radnje motorom i polio dedu i Mirelu M. vodom, ali je deda seo u kombi i pojurio za njim.

Mesto na kom je maloletnik ubio partnerku svog dede

- Bio je ljut, ali nije sustigao unuka i vratio se u radnju. Međutim, za njim se ponovo na motoru pojavio i unuk, izvadio je mačetu i besomučno ubadao Mirelu. Njegov deda pokušao je da zaštiti ženu s kojom je već nekoliko godina u zajednici, ali je unuk izbo i njega - objašnjava meštanin Obrenovca šta se događalo juče na ulicama.

Maloletnik koji se sumnjiči za ubistvo priveden je juče i biće saslušan u odeljenju za maloletnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Ubijena Mirela M.

Međutim, prema rečima sagovornika Kurira iz istrage, krivičnu prijavu juče je dobio i deda.

- Milan P. koji je ranjen u napadu unuka prebačen je vozilom Hitne pomoći i lekari su mu ukazali pomoć. U kasnim večernjim satima, usledila je nova drama. On je, kako se sumnja, sa telefona pokojne partnerke pozvao njenu advokaticu i uputio joj teške pretnje, zbog čega će i protiv njega Osnovnom javnom tužilaštvu u Obrenovcu biti podneta krivična prijava za ugrožavanje sigurnosti - dodaje naš sagovornik.

MIlan P.

Krvava drama, navodno, odigrala se ispred prodavnice koja je u vlasništvu ove porodice, a meštani govore da sumnjaju da je krvavoj drami prethodio sukob oko novca i nasledstva deda Milana, koji je navodno sve prepisao partnerki.

- Poznajem ih jako dugo. Nismo bliski, ali svi u Obrenovcu znaju njihova imena.Ova prodavnica koju Milan i dalje drži je na prodaju. Poluprazna je, ima nekoliko flašica vode i još po nešto, ali daleko su oni od propale firme. Imaju još nekoliko radnji po gradu, jednu ima i njegov sin koji je u zatvoru, takodje imaju i tezgu na pijaci, a iznajmljuju i autiće za decu u parku. Oduvek su oni imali para, ali eto, očigledno je da to nije merilo sreće. Često su se svadjali, nije ovo prvi put da prave haos po gradu. Svi ih cuju i gledaju, ali niko nije očekivao da se sve završi ovakvom tragedijom - kaže sagovornica Kurira.