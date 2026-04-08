Mirela M. (51) koju je juče usred dana na ulici u centru Obrenovca mačetom ubio unuk (17) njenog emotivnog partnera, bila je hapšenja prošle godine zbog oubiljnog krivičnog dela.

Kako saznajemo, Mirelu M. su u oktrobru 2025. godine priveli pipadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Obrenovcu i Poreskom upravom, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Ubijena Mirela M. i ranjeni Milan P. iz Obrenovcu

- Policijski službenici su cigarete pronašli pretresom dva poslovna objekta u okviru trgovinske radnje koje osumnjičena koristi i tom prilikom oduzeli 239 paklica cigareta bez akciznih markica i sa akciznim markicama drugih država, kao i 8,8 kilograma rezanog duvana - saopštio je tada MUP.

Osumnjičenoj je posle hapšenja bilo određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužilaštvu.

- U međuvremenu je Mirela osuđena- objašnjava izvor i dodaje da je dobila kaznu od godinu dana kućnog zatvora sa nanogicom.

Obrenovčani su za Kurir ispričali da dugo i dobro poznaju ubijenu Mirelu i njenog partnera Milana P. (77), koji je u krvavom piru svog unuka zadobio povrede pokušavajući da odbrani Mirelu.

Mesto zločina u Obrenovcu

- Oni su imućna porodica, drže prodavnice, tezgu na pijaci, autiće za decu na žetone... Znamo da je Mirela pre nekoliko meseci bila hapšena zbog nekih ilegalnih cigareta, mada smo je u poslednje vreme slabije viđali ovde - ispričali su Obrenovčani.

Podsetimo, krvavi zločin dogodio se juče oko podneva naoičigled brojnih prolaznika. Osumnjičeni maloletnik je motorom došao do prodavnice u vlasništvu porodice, a u kojoj su bili Mirela M. i Milan P.

- Mladić ih je napao, počeli su da se svađaju, da se jure. On je potom izvukao nož i počeo da ubada dedinu partnerku. Deda je skočio da je odbrani, ali nije uspeo, i on je povređen. Hitna je odvezla povređene, ali je žena preminula u domu zdravlja. Mladić je uhapšen nasred ulice, zaista su scene bile jezive - podseća naš izvor.

Inače, i otac uhapšenog maloletnika je trenutno u zatvoru i to zbog pucnjave koja se u decembru dogodila na parkingu u Obrenovcu, a detalje o tome pročitajte na linku OVDE.