Nemanja R. (30) koji je poginuo u Surčinu noćas oko 2 sata posle ponoći kada je, kako se sumnja, izleteo sa puta i udario u betonski krst, osumnjičen je da je neposredno pre nego što je poginuo ubio Uglješu T. (58) u njegovoj porodičnoj kući, a potom ukrao njegov auto "opel vektru" i njome se zakucao u krst!

Ubica je žrtvu, prema prvim rezultatima istrage, likvidirao hladnim oružjem, a potom preko tela prebacio krevet!

Kako saznajemo, zločin se dogodio u Surčinu, a osumnjičeni muškarac je došao kod žrtve kući, ubio je, a potom ukrao njegov automobil i najverovatnije potom izvršio samoubistvo.

Na licu mesta nalazi se veliki broj policije.

Saobraćajna nesreća se, podsetimo, dogodila u naselju Petrovčić, u Surčinu, u 2 sata ujutru.