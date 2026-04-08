Slušaj vest

Zorica R. (35) i Miroslav R. (24) koje je Više javno tužilaštvo u Beogradu teretilo da su u toku 2023. godine i u toku 2024. godine oštećenog koji u ovom postupku ima status posebno osetljivog svedoka eksploatisali za prosjačenje, zloupotrebom njegovog poverenja, teških prilika, silom i pretnjama osuđeni su danas na po pet i po godina zatvora.

Podsetimo, optužnicom je okrivljenima stavljano na teret krivično delo trgovina ljudima. Sud je danas u presudi, kako saznajemo, osim zatvorske kazne Zorici R. i Miroslavu R. izrekao i meru bezbednosti zabrane prilaženja i komunikacije sa oštećenim.

- Oni su danas osuđeni zbog sumnje da su od maja do 10. novembra 2023. godine, kao i od 24. avgusta do 24. septembra 2024. godine, na više lokacija u Beogradu prinudili oštećenog na prosjačenje, zloupotrebom poverenja i njegovih teških prilika. Zorica R. je zadržala ličnu kartu oštećenog i uzela mu mobilni telefon i SIM karticu, i zabranila mu da komunicijara sa porodicom - objašnjava sagovornik Kurira.

Foto: Nenad Kostić, Shutterstock

Zorica R. i Miroslav R. su, kako se sumnja, oštećenom gotovo svakodnevno pretili ubistvom i govorili mu da ukoliko ne zaradi i ne isprosi dovoljno da će ga prodati u belo roblje, a takođe, kada nisu bili zadovoljni iznosom prikupljenog novca, tukli su ga različitim predmetima i na druge načine zlostavljali.

- Oštećeni je osećao opravdani strah i ugroženost i bespogovorno je prosjačio za okrivljene koji su svakodnevno išli međugradskim autobusima na više lokacija u Beogradu, gde je oštećeni prinudno prosjačio od 10 do 22 časa noseći karton oko vrata sa natpisom „Ja sam gladan“ - pisalo je u optužnici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, po kojoj su osuđeni.

Ono što je prikupljao kao milostinju, Zorica R. i Miroslav R. su mu oduzimali i davali mu ograničeno hranu, vodu i cigarete.

U novembru 2023. godine oštećeni je uspeo da pobegne od njih i vrati se u porodičnu kuću kod oca, da bi ga 24. avgusta 2024. godine okrivljeni presreli kada se vraćao sa posla i dovođenjem u zabludu namamili ga da uđe u njihov automobil.

- Ponovo su ga odveli u kuću na teritoriji Beograda i pretnjama ga prinudili na prosjačenje na isti način kao tokom 2023. godine. Nakon 32 dana, 24. septembra 2024. godine, rođak oštećenog je sa svojim poznanicima došao do lokacije gde je oštećeni prosio i odveo ga kući, pri čemu je oštećeni zatečen u teškom zdravstvenom stanju - opisano je kako je preživeo jezivo zlostavljanje.