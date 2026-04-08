UBIO POZNANIKA, PA TELO SAKRIO U FIOKU KREVETA?! Najnoviji detalji zločina kod Surčina, sve se otkrilo kada se Nemanja zakucao kolima u krst!
Stravičan zločin kod Surčina otrkiven je nakon tešeke saobračajne nesreće koja se noćas oko dva sata dogodila u mestu Petrovčić, kada se Nemanja R. (30) automobilom zakucao u betonski krst na kružnom toku i poginuo na mestu!
Nekoliko sati posle zločina ispostavilo se da je on, prema sumnjama istražiteljima, ubio poznanika Uglješu T. (58) u njegovoj kući, pa telo sakrio u fioku od kreveta u spavaćoj sobi.
- Rodbina Uglješe T. prijavila je da se on ne javlja. Dolaskom na lice mesta, u Uglješinoj kući primećeni su tragovi krvi, ali od njega nije bilo ni traga. Ubrzo su krvavi tragovi doveli do spavaće sobe, a tamo, u fioci od kreveta pronađeno je telo. Sumnja se da je ubijen ubodima oštrim predmetom, kažu da ga je brat pronašao - otkriva izvor detalje jezivog zločina.
Kako dodaje, ubrzo je otkriveno da je Nemanja R. pre pogibije bio kod Uglješe.
- Navodno, oni su sedeli kod Uglješe kući, a Nemanja R. je nastradao u Uglješinom automobilu. Sumnja se da je posle zločina, sakrio telo, seo u automobil žrtve i dao se u beg. Da li je namerno udario u krst ili je usled velike brzine izgubio kontrolu, utvrdiće istraga - kaže sagovornik.