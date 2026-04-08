Slušaj vest

Stravičan zločin kod Surčina otrkiven je nakon tešeke saobračajne nesreće koja se noćas oko dva sata dogodila u mestu Petrovčić, kada se Nemanja R. (30) automobilom zakucao u betonski krst na kružnom toku i poginuo na mestu!

Nekoliko sati posle zločina ispostavilo se da je on, prema sumnjama istražiteljima, ubio poznanika Uglješu T. (58) u njegovoj kući, pa telo sakrio u fioku od kreveta u spavaćoj sobi.

- Rodbina Uglješe T. prijavila je da se on ne javlja. Dolaskom na lice mesta, u Uglješinoj kući primećeni su tragovi krvi, ali od njega nije bilo ni traga. Ubrzo su krvavi tragovi doveli do spavaće sobe, a tamo, u fioci od kreveta pronađeno je telo. Sumnja se da je ubijen ubodima oštrim predmetom, kažu da ga je brat pronašao - otkriva izvor detalje jezivog zločina.

Kako dodaje, ubrzo je otkriveno da je Nemanja R. pre pogibije bio kod Uglješe.