Slušaj vest

U kući u Surčinu u kojoj se, kako se sumnja, dogodio stravičan zločin pošto je Nemanja R. (30) ubiio Uglješu T. (58) a potom njegovo telo stavio u fioku kreveta, prisutan je veliki broj pripadnika policije koji sa dežurnim tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu vrše uviđaj.

Podsetimo, zločin je otkriven nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila noćas oko dva sata posle ponoći u mestu Petrovčić, kada se Nemanja R. (30) automobilom zakucao u betonski krst na kružnom toku i poginuo na mestu. 

Foto: Kurir

- Nekoliko sati posle ove nesreće, ćerka Uglješe T. prijavila je policiji da se on ne javlja. Dolaskom na lice mesta, u Uglješinoj kući primećeni su tragovi krvi, ali od njega nije bilo ni traga. Međutim, krvavi tragovi odveli su policajce do spavaće sobe, a tamo u fioci od kreveta pronašli su njegovo telo. Prema prvim rezultatima istrage, sumnja se da je ubijen oštrim predmetom - otkrio je sagovornik detalje jezivog zločina.

Kako dodaje, ubrzo je otkriveno da je Nemanja R. pre pogibije bio kod Uglješe i da su dve smrti, najverovatnije povezane.

Foto: Kurir

- Navodno, oni su sedeli kod Uglješe kući, a Nemanja R. je nastradao u Uglješinom automobilu. Sumnja se da je posle zločina, sakrio telo, seo u automobil žrtve i zakucao se u betonski krst - dodaje sagovornik.

Inače, meštani Petrovčića kažu da je Nemanja R. koji je navodno pre nekoliko dana izašao iz zatvora, sumnjao da ga je žena varala sa ubijenim Uglješom.

- Ne verujemo da je to mogao i da pomisli, jer Uglješa je bio lošeg zdravstvenog stanja, teško se kretao i ne verujem da je njemu bilo do žena i ljubavnih afera - kaže poznanik.

